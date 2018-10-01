СМИ: Попавшийся на допинге экс-игрок сборной Италии избежал дисквалификации

Источник: AFP 2018

Как отмечает агентство, такое решение приняло Антидопинговое агентство Италии, 31-летний форвард получил выговор. Сторона обвинения просила для Росси, выступавшего в прошлом сезоне за «Дженоа», наказания в виде дисквалификации на один год.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что допинг-тест, взятый у футболиста 12 мая после матча «Беневенто» — «Дженоа», показал наличие в организме Росси дорзоламида. Данное вещество часто встречается в составе глазных капель, но Росси отрицает, что когда-либо использовал капли.