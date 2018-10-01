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18:16 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Попавшийся на допинге экс-игрок сборной Италии избежал дисквалификации

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Бывший нападающий сборной Италии по футболу Джузеппе Росси, ранее сдавший положительный допинг-тест, избежал дисквалификации, сообщает агентство ANSA.

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Источник: AFP 2018

Как отмечает агентство, такое решение приняло Антидопинговое агентство Италии, 31-летний форвард получил выговор. Сторона обвинения просила для Росси, выступавшего в прошлом сезоне за «Дженоа», наказания в виде дисквалификации на один год.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что допинг-тест, взятый у футболиста 12 мая после матча «Беневенто» — «Дженоа», показал наличие в организме Росси дорзоламида. Данное вещество часто встречается в составе глазных капель, но Росси отрицает, что когда-либо использовал капли.

В минувшем сезоне Росси забил один мяч в десяти матчах за «Дженоа». На счету игрока 30 встреч и семь голов за сборную Италии.

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