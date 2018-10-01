СМИ: Попавшийся на допинге экс-игрок сборной Италии избежал дисквалификации
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Бывший нападающий сборной Италии по футболу Джузеппе Росси, ранее сдавший положительный
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Бывший нападающий сборной Италии по футболу Джузеппе Росси, ранее сдавший положительный
Как отмечает агентство, такое решение приняло Антидопинговое агентство Италии, 31-летний форвард получил выговор. Сторона обвинения просила для Росси, выступавшего в прошлом сезоне за «Дженоа», наказания в виде дисквалификации на один год.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что
В минувшем сезоне Росси забил один мяч в десяти матчах за «Дженоа». На счету игрока 30 встреч и семь голов за сборную Италии.