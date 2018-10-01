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18:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Бартомеу: Думаю, Погба будет ещё долго выступать за «Манчестер Юнайтед»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу опроверг информацию о том, что каталонский клуб может приобрести французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

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Источник: AFP 2018

«До меня доходили подобные слухи, но они не соответствуют действительности. Мы не вели переговоров с “Манчестер Юнайтед”. Я думаю, что Погба будет ещё долго выступать за “МЮ”, так как большие клубы не хотят продавать своих игроков. Они намерены прогрессировать», — приводит слова Бартомеу The Times.

Ранее сообщалось, что 25-летний Погба принял решение покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за серьёзного конфликта с главным тренером команды Жозе Моуринью.

Напомним, минувшим летом Погба в составе сборной Франции стал победителем чемпионата мира — 2018, который прошёл в России.

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