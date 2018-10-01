Бартомеу: Думаю, Погба будет ещё долго выступать за «Манчестер Юнайтед»

«До меня доходили подобные слухи, но они не соответствуют действительности. Мы не вели переговоров с “Манчестер Юнайтед”. Я думаю, что Погба будет ещё долго выступать за “МЮ”, так как большие клубы не хотят продавать своих игроков. Они намерены прогрессировать», — приводит слова Бартомеу The Times.