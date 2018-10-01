Бывший тренер «Спартака» в третий раз возглавил киевский «Арсенал»

Как отмечается в сообщении, 62-летний Грозный в понедельник был представлен в качестве главного тренера «Арсенала». Срок контракта с украинским тренером не уточняется. После 10 туров чемпионата Украины «Арсенал», в активе которого четыре очка, находится на последнем месте в турнирной таблице.

Грозный, известный в России по работе в московском «Спартаке» (в качестве помощника главного тренера) и грозненском «Тереке» (ныне «Ахмат»), ранее возглавлял «Арсенал» в 2002—2004 и в 2010 году. Последним местом работы Грозного был казахстанский «Иртыш» (Павлодар), который он покинул в ноябре прошлого года.