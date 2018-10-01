Футболисты «Немана» обыграли «Гомель» в заключительном матче 23-го тура чемпионата Беларуси

В начале первой половины игры в Гродно гомельчане имели небольшое преимущество, но не смогли использовать выгодные моменты для взятия ворот. Зато хозяева на 31-й минуте сумели выйти вперед после гола Павла Цеслюкевича. После перерыва «Неман» полностью контролировал ход встречи, и на 77-й минуте Глеб Рассадкин эффектным ударом установил окончательный результат — 2:0 в пользу «Немана».