Футболисты «Немана» обыграли «Гомель» в заключительном матче 23-го тура чемпионата Беларуси

В начале первой половины игры в Гродно гомельчане имели небольшое преимущество, но не смогли использовать выгодные моменты для взятия ворот. Зато хозяева на 31-й минуте сумели выйти вперед после гола Павла Цеслюкевича. После перерыва «Неман» полностью контролировал ход встречи, и на 77-й минуте Глеб Рассадкин эффектным ударом установил окончательный результат — 2:0 в пользу «Немана».
В матче двух фаворитов первенства борисовский БАТЭ на своем поле одержал волевую победу над минским «Динамо» со счетом 2:1. Борисовчане оторвались от ближайших преследователей на 12 очков.
Результаты остальных встреч 23-го тура: «Шахтер» (Солигорск) — «Городея» — 1:0, «Минск» — «Днепр» (Могилев) — 4:0, «Луч» (Минск) — «Ислочь» (Минский район) — 1:1, «Смолевичи» — «Торпедо» (Минск) — 0:2, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Витебск» — 2:0, «Динамо» (Брест) — «Слуцк» — 4:0.
Турнирное положение: БАТЭ — 57 очков (22 матча), «Динамо» (Минск) — 45 (22), «Шахтер» — 45 (22), «Витебск» — 44 (22), «Динамо» (Брест) — 38 (22), «Неман» — 38 (23), «Торпедо-БелАЗ» — 37 (22), «Слуцк» — 36 (23), «Гомель» — 26 (23), «Минск» — 23 (23), «Смолевичи» — 21 (23), «Городея» — 21 (23), «Ислочь» — 21 (23), «Луч» — 16 (23), «Торпедо» — 15 (23), «Днепр» — 13 (23).
Бомбардирскую гонку возглавляет Евгений Шикавка из «Слуцка», забивший 11 мячей.
Матчи 24-го тура пройдут 5—7 октября.