Часть трибун стадиона «Монпелье» закрыта из-за инцидентов в дерби

Также нижние трибуны стадиона «Стад де ла Моссон» была закрыта. Окончательное решение будет принято после расследования.

Напомним, во время матча 8-го тура чемпионата Франции «Монпелье» — «Ним» фанаты домашней команды дважды ломали заграждения на трибуне и оказывались на поле.