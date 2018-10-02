Часть трибун стадиона «Монпелье» закрыта из-за инцидентов в дерби
Дисциплинарный комитет профессиональной футбольной лиги Франции в качестве мер предосторожности запретил «Монпелье» посещать выездные матчи.
Дисциплинарный комитет профессиональной футбольной лиги Франции в качестве мер предосторожности запретил «Монпелье» посещать выездные матчи.
Также нижние трибуны стадиона «Стад де ла Моссон» была закрыта. Окончательное решение будет принято после расследования.
Напомним, во время матча 8-го тура чемпионата Франции «Монпелье» — «Ним» фанаты домашней команды дважды ломали заграждения на трибуне и оказывались на поле.
|Мишель Дер Закарян
|Бернар Блакар
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|1
|15
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Рюдди Бюке (Франция)