Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
Хоффенхайм
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
19:55
Ювентус
Янг Бойз
Футбол. Зарубежный
1.10
Борнмут2
Кристал Пэлас1
Футбол. Зарубежный
1.10
Сельта1
Хетафе1
Футбол. Зарубежный
1.10
Сампдория2
СПАЛ1
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Виктория Пл
Все события
Фоторепортажи
14Как фанаты взорвали матч «Торпедо» — «Динамо»
21ЦСКА победил «Спартак» в хоккейном дерби
08:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Часть трибун стадиона «Монпелье» закрыта из-за инцидентов в дерби

Дисциплинарный комитет профессиональной футбольной лиги Франции в качестве мер предосторожности запретил «Монпелье» посещать выездные матчи.

Наверх

Также нижние трибуны стадиона «Стад де ла Моссон» была закрыта. Окончательное решение будет принято после расследования.

Напомним, во время матча 8-го тура чемпионата Франции «Монпелье» — «Ним» фанаты домашней команды дважды ломали заграждения на трибуне и оказывались на поле.

Монпелье 3:0
Первый тайм: 2:0
Ним
30.09.2018, 18:00 Зрители: 20054 основной раунд: 8-й тур La Mosson
Главные тренеры
Мишель Дер Закарян Бернар Блакар
Голы
28′ Амбруаз Ойонго 8
45+10′ Энди Делор 11
78′ Гаэтан Лаборд 10
Составы
Бенжамен Леконт 40
2′ Рубен Агилар 2
Даниэль Конгре 3
Педру Мендеш 5
62′ Амбруаз Ойонго 8
Николя Козза 31
Дамьен Ле Таллек 14
Гаэтан Лаборд 10
83′ Эйе Скири 13
Поль-Бастьен Лан 7
90′ Флоран Молле 25
Петар Шкулетич 32
76′ Энди Делор 11
Саломон Самбия 6
30 Поль Бернардони
23 Антони Бриансон 45+9′
27 Эрве Либой 42′
29 Софьян Алакуш
10 Денис Буанга
12 Фету Мауасса
14 Антонин Бобишон
22 Сада Тиуб
2 Мустафа Диалло 45′ 45′
18 Тео Валлс
20 Рено Рипар 80′
7 Рашид Алиуи
25 Батист Гийом 72′
19 Умут Бозок
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 3
4 Угловые 1
15 Фолы 18
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монпелье
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ним
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена Ковальчука выложила откровенное фото. Вы должны это видеть!
Акинфеев ушел из сборной России
ЦСКА сыграет с действующим победителем ЛЧ мадридским «Реалом»
«Спорт-Экспресс»: «Спартак» ищет варианты замены Карреры
В США возобновили дело в отношении Роналду об изнасиловании
Черышев может «уволить» Моуринью: анонс матчей Лиги чемпионов
Карпин не удивлен, что «Спартак» не играет. Цитаты тура
Макгрегор уверен в том, что сможет нокаутировать Нурмагомедова
Российские клубы начинают борьбу за путевку в Евролигу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь