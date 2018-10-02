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08:41 (мск), источник: Чемпионат.com

13-летний сын Роналдиньо начал тренировки с «Крузейро»

Сын легендарного бразильского футболиста Роналдиньо Жоао Мендес в возрасте 13 лет тренируется в составе «Крузейро», сообщает Globo Esporte.

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Источник: Reuters

Мендес занимается в «Крузейро» с августа этого года. Бразилец выделяется высоким ростом для своего возраста — 178 см. Юный футболист играет на позиции нападающего и является левшой. Его карьерой занимается мать Жанаина.

Стоит отметить, что при отборе в «Крузейро» Мендес скрыл информацию о своём отце. Он сделал это для того, чтобы его не взяли в команду из-за имени Роналдиньо. В итоге ему удалось произвести приятное впечатление на тренеров «Крузейро».

37-летний Роналдиньо завершил карьеру в январе 2018 года. Он является чемпионом мира 2002 года, а также обладателем «Золотого мяча"-2005.

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