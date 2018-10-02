13-летний сын Роналдиньо начал тренировки с «Крузейро»

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Мендес занимается в «Крузейро» с августа этого года. Бразилец выделяется высоким ростом для своего возраста — 178 см. Юный футболист играет на позиции нападающего и является левшой. Его карьерой занимается мать Жанаина.

Стоит отметить, что при отборе в «Крузейро» Мендес скрыл информацию о своём отце. Он сделал это для того, чтобы его не взяли в команду из-за имени Роналдиньо. В итоге ему удалось произвести приятное впечатление на тренеров «Крузейро».