13-летний сын Роналдиньо начал тренировки с «Крузейро»
Сын легендарного бразильского футболиста Роналдиньо Жоао Мендес в возрасте 13 лет тренируется в составе «Крузейро», сообщает Globo Esporte.
Сын легендарного бразильского футболиста Роналдиньо Жоао Мендес в возрасте 13 лет тренируется в составе «Крузейро», сообщает Globo Esporte.
Мендес занимается в «Крузейро» с августа этого года. Бразилец выделяется высоким ростом для своего возраста — 178 см. Юный футболист играет на позиции нападающего и является левшой. Его карьерой занимается мать Жанаина.
Стоит отметить, что при отборе в «Крузейро» Мендес скрыл информацию о своём отце. Он сделал это для того, чтобы его не взяли в команду
37-летний Роналдиньо завершил карьеру в январе 2018 года. Он является чемпионом мира 2002 года, а также обладателем «Золотого мяча"-2005.