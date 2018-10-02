В Лас-Вегасе возобновили дело в отношении Роналду об изнасиловании, пишут СМИ
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Полиция
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Полиция
«Центральный полицейский департамент
В пятницу немецкий журнал Spiegel сообщил, что американка Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании. В 2017 году издание уже сообщало о том, что португальский футболист подозревается в изнасиловании девушки в 2009 году. По данным Spiegel, в январе 2010 года сторона футболиста заплатила потерпевшей 375 тысяч долларов. По условиям внесудебного соглашения стороны договорились не разглашать подробности, а сторона потерпевшей должна была отказаться от обвинений.
Адвокаты Роналду позднее заявили, что подадут в суд на Spiegel за статью.