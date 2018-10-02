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08:47 (мск), источник: Р-Спорт

В Лас-Вегасе возобновили дело в отношении Роналду об изнасиловании, пишут СМИ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Полиция Лас-Вегаса подтвердила, что возобновила дело об изнасиловании американской девушки футболистом сборной Португалии Криштиану Роналду, об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter журналист The Sun Джеймс Бил.

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Источник: AFP 2018

«Центральный полицейский департамент Лас-Вегаса подтверждает, что вновь открыто расследование в отношении Криштиану Роналду по делу об изнасиловании. Говорят, что по состоянию на сентябрь 2018 года дело было вновь открыто, и детективы расследуют информацию, предоставляемую жертвой», — написал Бил.

В пятницу немецкий журнал Spiegel сообщил, что американка Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании. В 2017 году издание уже сообщало о том, что португальский футболист подозревается в изнасиловании девушки в 2009 году. По данным Spiegel, в январе 2010 года сторона футболиста заплатила потерпевшей 375 тысяч долларов. По условиям внесудебного соглашения стороны договорились не разглашать подробности, а сторона потерпевшей должна была отказаться от обвинений.

Адвокаты Роналду позднее заявили, что подадут в суд на Spiegel за статью.

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