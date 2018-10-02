Гиггз будет работать на телевидении в Норвегии
Норвежский телеканал TV2 объявил, что
Норвежский телеканал TV2 объявил, что
Дебют валлийца состоится во встрече его бывшего клуба с «Валенсией».
— С большим нетерпением жду начала работы, — отметил Гиггз. — Норвегия всегда много значила для меня. Помню время, когда я посещал клубы болельщиков в Скандинавии. Я вырос и жил в Манчестере почти всю свою жизнь, но поездки в другие страны позволяют увидеть насколько велик футбол и насколько он значим для людей.
Конечно, я фанат «Манчестер Юнайтед», мне нравится этот клуб. И, конечно, я буду давать оценку с этой точки зрения.