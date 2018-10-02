Гиггз будет работать на телевидении в Норвегии

— С большим нетерпением жду начала работы, — отметил Гиггз. — Норвегия всегда много значила для меня. Помню время, когда я посещал клубы болельщиков в Скандинавии. Я вырос и жил в Манчестере почти всю свою жизнь, но поездки в другие страны позволяют увидеть насколько велик футбол и насколько он значим для людей.