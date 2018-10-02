Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
Хоффенхайм
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
19:55
Ювентус
Янг Бойз
Футбол. Зарубежный
1.10
Борнмут2
Кристал Пэлас1
Футбол. Зарубежный
1.10
Сельта1
Хетафе1
Футбол. Зарубежный
1.10
Сампдория2
СПАЛ1
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Виктория Пл
Все события
Фоторепортажи
14Как фанаты взорвали матч «Торпедо» — «Динамо»
21ЦСКА победил «Спартак» в хоккейном дерби
09:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Ибрагимович и Руни вошли в сборную недели MLS

Major League Soccer опубликовала в своём «твиттере» символическую сборную 31-й недели регулярного чемпионата.

Наверх
Источник: AP 2018

В её состав вошли нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович и форвард «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни.

Ибрагимович отметился дублем в матче с «Ванкувер Уайткэпс» (3:0). Бывший нападающий сборной Англии Руни также записал на свой счёт два мяча, которые он забил в ворота «Монреаль Импэкт» (5:0).

36-летний шведский форфвард довёл количество голов в сезоне до 20, также на его счету 5 результативных передач. Ибрагимович вышел на второе место в гонке бомбардиров лиги. Лидирует в ней венесуэльский форвард «Атланта Юнайтед» Джозеф Мартинес, забивший 30 мячей.

На счету Руни 7 голов и 6 результативных передач в 15 матчах МЛС.

Во время загрузки произошла ошибка.
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Загитова рассказала правду об отношениях с Медведевой!
Жена Александра Овечкина восхитила всех!
ЦСКА сыграет с действующим победителем ЛЧ мадридским «Реалом»
«Спорт-Экспресс»: «Спартак» ищет варианты замены Карреры
В США возобновили дело в отношении Роналду об изнасиловании
Черышев может «уволить» Моуринью: анонс матчей Лиги чемпионов
Карпин не удивлен, что «Спартак» не играет. Цитаты тура
Макгрегор уверен в том, что сможет нокаутировать Нурмагомедова
Российские клубы начинают борьбу за путевку в Евролигу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь