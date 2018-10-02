Ибрагимович и Руни вошли в сборную недели MLS

Источник: AP 2018

В её состав вошли нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович и форвард «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни.

Ибрагимович отметился дублем в матче с «Ванкувер Уайткэпс» (3:0). Бывший нападающий сборной Англии Руни также записал на свой счёт два мяча, которые он забил в ворота «Монреаль Импэкт» (5:0).

36-летний шведский форфвард довёл количество голов в сезоне до 20, также на его счету 5 результативных передач. Ибрагимович вышел на второе место в гонке бомбардиров лиги. Лидирует в ней венесуэльский форвард «Атланта Юнайтед» Джозеф Мартинес, забивший 30 мячей.