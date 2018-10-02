Моуринью и «МЮ». Конец близок
«Манчестер Юнайтед» увяз в середине таблицы чемпионата Англии, вылетел из Кубка лиги, а главный тренер с трудом находит общий язык с игроками. Что происходит?
«Манчестер Юнайтед» увяз в середине таблицы чемпионата Англии, вылетел из Кубка лиги, а главный тренер с трудом находит общий язык с игроками. Что происходит?
В сентябре Жозе Моуринью попал в центр внимания даже во время международного перерыва. Тренер «МЮ» приехал на «Уэмбли», чтобы посмотреть матч Лиги наций между Англией и Испанией, шел через парковку на «Уэмбли» к лифту, но споткнулся и упал. Естественно, падение Моуринью тут же стало хитом соцсетей.
Сам португалец позже отшутился: «Я специально споткнулся, чтобы СМИ написали обо мне во время паузы на игры сборных. Я хорошо нырнул».
Падение привлекло бы меньше внимания, если бы у «МЮ» было все в порядке. А так — британские таблоиды с известным оттенком с радостью притянули этот случай к проблемам Моуринью. Мол, вот оно, воплощение краха великого тренера.
На прошлой неделе португалец вновь стал персоной номер один в прессе и соцсетях. Так вообще всегда происходит, когда «Манчестер Юнайтед» окунается в кризис. После неожиданного вылета «МЮ» из Кубка лиги от «Дерби» Фрэнка Лэмпарда Моуринью лишил Погба звания
Вероятно, тренеру не понравилось, что Погба произнес после домашней ничьей с «Вулверхэмптоном»: француз отметил, что на своем поле «МЮ» обязан «атаковать, атаковать и атаковать».
«Юнайтед» действительно толком не атакует даже дома, но к этому уже настолько все привыкли, что реакция Погба удивляет. Алан Ширер пошел дальше и сам раскритиковал француза: «Погба выиграл чемпионат мира, но он не достоин даже зашнуровать бутсы тех футболистов, чьи имена вошли в историю «Олд Траффорд».
До начала сезона Моуринью открыто конфликтовал с Марсьялем, которого наказал за позднее возвращение в команду из
Шоу после поражения от «Вест Хэма» подчеркнул, что матчи проигрывают футболисты, а не тренер. В целом, спорить с этим глупо, но в данном случае проигрывает именно Моуринью. «Манчестер Юнайтед» забронзовел: команда не меняется уже несколько сезонов, а отличия Луи ван Гала от Моуринью можно заметить только с помощью увеличительного стекла. «Юнайтед» играет средне, — уверен
Оуэн преимущественно прав: разве что Лингард за последние два года раскрылся, да Рэшфорд прибавил (но лишь потому, что в его возрасте прогрессируют все). В остальном «МЮ» — олицетворение стагнации.
Характерно, что после продления контракта в январе Моуринью сказал: «Мы задали высокую планку, так как выиграли три трофея за один сезон». Напомню, что этими трофеями были Лига Европы, Суперкубок Англии и Кубок лиги, слабейший из возможных наборов. Но формально — титульный
«Юнайтед» в прошлом году повезло — те же данные ожидаемых пропущенных голов (xGA) говорят о том, что команда должна была пропустить на 15,54 мяча больше, настолько много создавали соперники. Однако феномен де Хеа спас Моуринью от позора — интересно, как бы тренер оправдывался, если бы не попал в Лигу чемпионов.
Моуринью в прошлом сезоне сильно везло. Посреди чемпионата, когда «МЮ» еще создавал иллюзию борьбы за победу в
Поразительная параллель с «Челси». В августе 2015-го лондонцы тоже продлили с Моуринью соглашение — аж до 2019 года. Но не прошло и полгода, как Жозе отправили в отставку. BBC сообщал, что синие выплатили тренеру 12 миллионов фунтов в качестве неустойки.
Зидан все еще свободен, но для «Юнайтед» его назначение станет еще большим риском, чем назначение Моуринью два года назад. Француз добился феноменального успеха с «Реалом», но там у него были тепличные условия и Роналду, а в «МЮ» Зидана ждут спартанские условия. А вот Антонио Конте мог бы добиться результата на «Олд Траффорд», но при итальянце «Юнайтед» увязнет в замкнутой игре.
Впрочем, сейчас уже все равно. Любой шаг в сторону остановит падение.