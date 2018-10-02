Моуринью и «МЮ». Конец близок

Источник: Спорт-Экспресс

Конфликт с лидером?

В сентябре Жозе Моуринью попал в центр внимания даже во время международного перерыва. Тренер «МЮ» приехал на «Уэмбли», чтобы посмотреть матч Лиги наций между Англией и Испанией, шел через парковку на «Уэмбли» к лифту, но споткнулся и упал. Естественно, падение Моуринью тут же стало хитом соцсетей.

Сам португалец позже отшутился: «Я специально споткнулся, чтобы СМИ написали обо мне во время паузы на игры сборных. Я хорошо нырнул».

Падение привлекло бы меньше внимания, если бы у «МЮ» было все в порядке. А так — британские таблоиды с известным оттенком с радостью притянули этот случай к проблемам Моуринью. Мол, вот оно, воплощение краха великого тренера.

На прошлой неделе португалец вновь стал персоной номер один в прессе и соцсетях. Так вообще всегда происходит, когда «Манчестер Юнайтед» окунается в кризис. После неожиданного вылета «МЮ» из Кубка лиги от «Дерби» Фрэнка Лэмпарда Моуринью лишил Погба звания вице-капитана, а на открытой тренировке перед встречей с «Вест Хэмом» Sky зафиксировал любопытный эпизод. Погба прибежал на занятие, поздоровался с ассистентами Моуринью, но не с ним. Француза явно удивило и, может быть, возмутило то, что португалец ему сказал.

Вероятно, тренеру не понравилось, что Погба произнес после домашней ничьей с «Вулверхэмптоном»: француз отметил, что на своем поле «МЮ» обязан «атаковать, атаковать и атаковать».

Стагнация

«Юнайтед» действительно толком не атакует даже дома, но к этому уже настолько все привыкли, что реакция Погба удивляет. Алан Ширер пошел дальше и сам раскритиковал француза: «Погба выиграл чемпионат мира, но он не достоин даже зашнуровать бутсы тех футболистов, чьи имена вошли в историю «Олд Траффорд».

До начала сезона Моуринью открыто конфликтовал с Марсьялем, которого наказал за позднее возвращение в команду из мини-отпуска. Алексис Санчес, самая громкая покупка года, не может набрать форму к началу октября. Большое количество футболистов, игравших на поздних стадиях чемпионата мира, провалило старт сезона. Да и сам Моуринью летом занимался непонятно чем — теперь уже кажется, что и его ангажемент на российское телевидение был лишним.

Шоу после поражения от «Вест Хэма» подчеркнул, что матчи проигрывают футболисты, а не тренер. В целом, спорить с этим глупо, но в данном случае проигрывает именно Моуринью. «Манчестер Юнайтед» забронзовел: команда не меняется уже несколько сезонов, а отличия Луи ван Гала от Моуринью можно заметить только с помощью увеличительного стекла. «Юнайтед» играет средне, — уверен экс-нападающий команды Майкл Оуэн. — Единственное, что изменилось за эти годы — Моуринью купил много футболистов. При этом все игроки атаки при Моуринью или остались на том же уровне, или сдали. Он сделал лучше только защитников, потому что предпочитает игру от обороны.

Оуэн преимущественно прав: разве что Лингард за последние два года раскрылся, да Рэшфорд прибавил (но лишь потому, что в его возрасте прогрессируют все). В остальном «МЮ» — олицетворение стагнации.

Спаситель де Хеа

Характерно, что после продления контракта в январе Моуринью сказал: «Мы задали высокую планку, так как выиграли три трофея за один сезон». Напомню, что этими трофеями были Лига Европы, Суперкубок Англии и Кубок лиги, слабейший из возможных наборов. Но формально — титульный хет-трик! В прошлом сезоне «Юнайтед» остался вообще ни с чем, однако Моуринью вел себя так, будто гордился вторым местом. Хотя по продвинутой статистике ожидаемых голов (хG) «МЮ» финишировал вообще шестым.

«Юнайтед» в прошлом году повезло — те же данные ожидаемых пропущенных голов (xGA) говорят о том, что команда должна была пропустить на 15,54 мяча больше, настолько много создавали соперники. Однако феномен де Хеа спас Моуринью от позора — интересно, как бы тренер оправдывался, если бы не попал в Лигу чемпионов.

Несвоевременный контракт

Моуринью в прошлом сезоне сильно везло. Посреди чемпионата, когда «МЮ» еще создавал иллюзию борьбы за победу в премьер-лиге и Лиге чемпионов, клуб предложил португальцу продлить соглашение до 2020 года. Разумеется, тренер согласился — такого подарка, наверное, он не ожидал. Теперь, если верить AS, над «Юнайтед» висит груз в 26 миллионов евро — столько клуб должен будет заплатить Жозе в случае увольнения.

Поразительная параллель с «Челси». В августе 2015-го лондонцы тоже продлили с Моуринью соглашение — аж до 2019 года. Но не прошло и полгода, как Жозе отправили в отставку. BBC сообщал, что синие выплатили тренеру 12 миллионов фунтов в качестве неустойки.

Что-то похожее ждет «МЮ» и сейчас. С Моуринью команда не прогрессирует, что видят и сэры Алекс Фергюсон и Бобби Чарльтон. Легенды «Юнайтед», как отмечает The Guardian, всерьез обеспокоены негативным фоном и результатами «МЮ». Что-то надо менять.

Зидан все еще свободен, но для «Юнайтед» его назначение станет еще большим риском, чем назначение Моуринью два года назад. Француз добился феноменального успеха с «Реалом», но там у него были тепличные условия и Роналду, а в «МЮ» Зидана ждут спартанские условия. А вот Антонио Конте мог бы добиться результата на «Олд Траффорд», но при итальянце «Юнайтед» увязнет в замкнутой игре.