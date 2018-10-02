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13:04 (мск), источник: Матч ТВ

«У меня столько денег, что я могу купить твою жизнь». Главный скандалист АПЛ проводит лучший год в карьере

Марко Арнаутович почти приговорил Моуринью в «МЮ» в прошлом туре. Сейчас сильнее него играет только Салах.

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Источник: Матч ТВ

Когда Стив Макларен в 2008-м нашел дерзкого австрийца в дубле «Твенте» и доверил ему место в старте, казалось, что Марко ждет суперуспешная карьера. 19-летний форвард легко влился в голландский футбол, забил 12 мячей за сезон и привлек внимание великого «Интера», находившегося на пути к треблу.

Буйный нрав Арнаутовича, который отнимет у него 5−6 лет успешной карьеры, тогда еще не был так очевиден. Хотя даже в Голландии, будучи очень молодым игроком, он умудрился вляпаться в скандал: после важной победы над «Виллемом» форвард якобы назвал защитника соперника Ибрагима Каргбо «ниггером».

 — Я просто хотел пожать ему руку и поблагодарить за игру, — говорил Каргбо. — Но Арнаутович послал меня, сопроводив это расистскими высказываниями.

Тогда доказать вину Марко не удалось. Но в дальнейшем он не раз страдал из-за своей вспыльчивости и агрессивности. Это все шло из детства — Арнаутович родился в преступном районе Вены.

 — Я не был гангстером или кем-то в этом роде, но двое моих друзей в итоге отправились в тюрьму. Нашей любимой забавой было вот что: мы вызывающе смотрели прохожим мужчинам в глаза, чтобы как-то спровоцировать их. И получив ответную реакцию, затевали драку. А вскоре некоторые ребята начали грабить дома и магазины, я был против этого, — рассказывал Арнаутович.

До 17 лет Марко сменил шесть юношеских команд в Австрии. Он нигде не приживался из-за характера.

 — Ненавидел, когда тренер кричал на меня. Всегда хотелось ответить: «Ты кто такой, чтобы орать на меня — мой отец? Поговори со мной нормально!» Везде, куда я приходил, были проблемы. А я мечтал о тренере, который бы сказал: «Просто выйди и выиграй нам этот матч».

После крутого года за «Твенте» Арнаутович отправился в «Интер» к Моуринью. Но за сезон провел всего три матча. «Арнаутович фантастический человек, но он еще ребенок. А его лучший друг — Марио Балотелли», — объяснял Жозе. Чтобы понять, что имел ввиду португалец, достаточно знать, что как-то Марко за один день трижды опоздал на командные мероприятия «Интера». Моуринью был в шоке.

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Самым ярким воспоминанием о Милане для Арнаутовича стали поездки по городу на Bentley GT63, который австриец одолжил у Самуэля Это’О. Молодой игрок очень бережно относился к машине, но однажды ее угнали. Марко сильно переживал, благо спустя время пропажу вернула полиция.

Несмотря на провал в Италии, «Твенте» смог продать Арнаутовича в немецкий «Вердер» за 6,5 млн евро. На первую тренировку в новом клубе Марко пришел в бутсах, на которых было написано: «Победитель Лиги чемпионов». Партнеры немного удивились, ведь он не провел ни матча в главном клубном турнире Европы.

Во время одной из тренировок Арнаутович со злости ударил мячом в рекламный щит. Главный тренер «Вердера» Томас Шааф отправил игрока делать отжимания. Через минуту нападающий показательно снова ударил в щит с рекламой. И отправился до конца занятия бегать вокруг поля. Такое поведение очень бесило лидеров бременской команды.

 — Он делает много того, что нежелательно в нашей команде, — открыто критиковал партнера серебряный и бронзовый призер ЧМ Торстен Фрингс. — Он слишком много спорит, часто говорит «нет» и ведет себя высокомерно.

В Германии Арнаутович регулярно попадал в скандалы. Вот еще несколько:

  • Получил травму колена, играя с собакой во дворе. Итог — два месяца без футбола
  • Несколько раз отказывался жать руку тренеру Томасу Шаафу, зарабатывая регулярные штрафы
  • Однажды публично назвал «Вердер» свалкой. За что, опять же, получил штраф. Когда Арнаутович узнал от спортивного директора Клауса Аллофса о крупном взыскании, то жестко отреагировал: «Возьмите всю мою зарплату и отдайте эти деньги своей семье!»
  • В 2013-м за день до игры вернулся на базу (вместе с Элиа) в три часа ночи, по дороге поймав штраф от полиции за быструю езду
  • В другой раз Арнаутович, снова остановленный за превышение скорости, сказал то, что взбесило всю Германию: «У меня так много денег, что я могу купить вашу жизнь». Позже футболист принес публичные извинения офицеру
  • Чуть не подрался на тренировке с Сократисом Папастатопулосом. После единоборства с греком форвард картинно упал, а затем отмахнулся от партнера. Парней пришлось разнимать
  • Получил удаление за то, что замахнулся мячом на судью

Неудивительно, что за три года в «Вердере» Арнаутович забил меньше, чем за год в «Вест Хэме» — всего 14 голов.

На момент приезда в Англию Арнаутовичу было уже 24 года. Ноль достижений, ноль хотя бы топовых сезонов в карьере. Первые два чемпионата Марко провел слабо — 5 голов за 59 матчей, и лишь в 2015 и 2016 годах он сыграл несколько достойных отрезков. Как ни странно, но в «Стоке» Арнаутович почти не попадал в скандалы.

Запомнился только уход из клуба в 2017-м, который футболист объяснил тем, что «Вест Хэм» — более амбициозный проект (трансфер обошелся в 20 млн фунтов). В очной встрече фанаты «Стока» устроили Арнаутовичу жесткий прием, а тренер соперника Марк Хьюз даже назвал Марко «ублюдком». Австриец ответил на все голом.

После трудного начала прошлого сезона в «Вест Хэме» в отставку был отправлен Славен Билич. Арнаутович переживал по этому поводу:

 — Да, немного подвел Славена. Я сильно уважаю его — как человека и как тренера. Но у меня не получилось показать все, что могу. Думаю, ему было непросто смотреть, как я играю нападающего и забиваю голы, — говорил игрок о смене позиции и первых месяцах в новой команде.

Пришедший на смену Мойес перевел Арнаутовича с фланга в центр нападения — в итоге за полсезона форвард успел забить 11 мячей в АПЛ. Это лучший результат после того самого сезона в «Твенте». В нынешнем чемпионате, несмотря на слабый старт «Вест Хэма», Марко забил уже 4 в 6 играх. А вообще в 2018 году лучше в нападении играл лишь Салах: у Арнаутовича 17 очков по системе «гол+пас» (10+7), у Салаха — 23. Остальные позади.

Сам игрок объясняет выход на топ-уровень очень просто: семья.

— Я сильно изменился, потому что стал отцом, у меня двое дочерей. Именно благодаря им я однажды сказал себе: «Так продолжать нельзя, иначе потом твоя дочь будет читать обо всем этом и подумает, что ее отец был сумасшедшим.

Вест Хэм Юнайтед 3:1
Первый тайм: 2:0
Манчестер Юнайтед
29.09.2018, 14:30 Зрители: 56938 основной раунд: 7-й тур London Stadium
Главные тренеры
Мануэль Пеллегрини Жозе Моуринью
Голы
5′ Перейра Гомес Фелипе Андерсон (П. Сабалета) 8
43′ Виктор Линделеф 2
74′ Марко Арнаутович (М. Нобл) 7
10 Маркус Рэшфорд (Л. Шоу) 71′
Составы
Лукаш Фабяньски 1
Фабиан Бальбуэна 4
Пабло Сабалета 5
Исса Диоп 23
Артур Масуаку 26
Деклан Райс 41
Педро Обианг 14
Марк Нобл 16
83′ Марко Арнаутович 7
Майкл Антонио 30
90′ Перейра Гомес Фелипе Андерсон 8
Грэди Диангана 45
72′ Андрей Ярмоленко 20
Роберт Снодграсс 11
1 Давид де Хеа
12 Крис Смоллинг
23 Люк Шоу
18 Эшли Янг 78′
27 Маруан Феллаини
31 Неманья Матич
39 Скотт Мактоминэй
9 Ромелу Лукаку
2 Виктор Линделеф 57′
10 Маркус Рэшфорд
6 Поль Погба 70′
17 Фред
11 Антони Марсьяль 71′
8 Хуан Мануэль Мата
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 4
4 Угловые 9
12 Фолы 12
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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