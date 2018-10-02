«У меня столько денег, что я могу купить твою жизнь». Главный скандалист АПЛ проводит лучший год в карьере
Марко Арнаутович почти приговорил Моуринью в «МЮ» в прошлом туре. Сейчас сильнее него играет только Салах.
Марко Арнаутович почти приговорил Моуринью в «МЮ» в прошлом туре. Сейчас сильнее него играет только Салах.
Когда Стив Макларен в 2008-м нашел дерзкого австрийца в дубле «Твенте» и доверил ему место в старте, казалось, что Марко ждет суперуспешная карьера. 19-летний форвард легко влился в голландский футбол, забил 12 мячей за сезон и привлек внимание великого «Интера», находившегося на пути к треблу.
Буйный нрав Арнаутовича, который отнимет у него 5−6 лет успешной карьеры, тогда еще не был так очевиден. Хотя даже в Голландии, будучи очень молодым игроком, он умудрился вляпаться в скандал: после важной победы над «Виллемом» форвард якобы назвал защитника соперника Ибрагима Каргбо «ниггером».
— Я просто хотел пожать ему руку и поблагодарить за игру, — говорил Каргбо. — Но Арнаутович послал меня, сопроводив это расистскими высказываниями.
Тогда доказать вину Марко не удалось. Но в дальнейшем он не раз страдал
— Я не был гангстером или
До 17 лет Марко сменил шесть юношеских команд в Австрии. Он нигде не приживался
— Ненавидел, когда тренер кричал на меня. Всегда хотелось ответить: «Ты кто такой, чтобы орать на меня — мой отец? Поговори со мной нормально!» Везде, куда я приходил, были проблемы. А я мечтал о тренере, который бы сказал: «Просто выйди и выиграй нам этот матч».
После крутого года за «Твенте» Арнаутович отправился в «Интер» к Моуринью. Но за сезон провел всего три матча. «Арнаутович фантастический человек, но он еще ребенок. А его лучший друг — Марио Балотелли», — объяснял Жозе. Чтобы понять, что имел ввиду португалец, достаточно знать, что
Самым ярким воспоминанием о Милане для Арнаутовича стали поездки по городу на Bentley GT63, который австриец одолжил у Самуэля Это’О. Молодой игрок очень бережно относился к машине, но однажды ее угнали. Марко сильно переживал, благо спустя время пропажу вернула полиция.
Несмотря на провал в Италии, «Твенте» смог продать Арнаутовича в немецкий «Вердер» за 6,5 млн евро. На первую тренировку в новом клубе Марко пришел в бутсах, на которых было написано: «Победитель Лиги чемпионов». Партнеры немного удивились, ведь он не провел ни матча в главном клубном турнире Европы.
Во время одной из тренировок Арнаутович со злости ударил мячом в рекламный щит. Главный тренер «Вердера» Томас Шааф отправил игрока делать отжимания. Через минуту нападающий показательно снова ударил в щит с рекламой. И отправился до конца занятия бегать вокруг поля. Такое поведение очень бесило лидеров бременской команды.
— Он делает много того, что нежелательно в нашей команде, — открыто критиковал партнера серебряный и бронзовый призер ЧМ Торстен Фрингс. — Он слишком много спорит, часто говорит «нет» и ведет себя высокомерно.
В Германии Арнаутович регулярно попадал в скандалы. Вот еще несколько:
Неудивительно, что за три года в «Вердере» Арнаутович забил меньше, чем за год в «Вест Хэме» — всего 14 голов.
На момент приезда в Англию Арнаутовичу было уже 24 года. Ноль достижений, ноль хотя бы топовых сезонов в карьере. Первые два чемпионата Марко провел слабо — 5 голов за 59 матчей, и лишь в 2015 и 2016 годах он сыграл несколько достойных отрезков. Как ни странно, но в «Стоке» Арнаутович почти не попадал в скандалы.
Запомнился только уход из клуба в 2017-м, который футболист объяснил тем, что «Вест Хэм» — более амбициозный проект (трансфер обошелся в 20 млн фунтов). В очной встрече фанаты «Стока» устроили Арнаутовичу жесткий прием, а тренер соперника Марк Хьюз даже назвал Марко «ублюдком». Австриец ответил на все голом.
После трудного начала прошлого сезона в «Вест Хэме» в отставку был отправлен Славен Билич. Арнаутович переживал по этому поводу:
— Да, немного подвел Славена. Я сильно уважаю его — как человека и как тренера. Но у меня не получилось показать все, что могу. Думаю, ему было непросто смотреть, как я играю нападающего и забиваю голы, — говорил игрок о смене позиции и первых месяцах в новой команде.
Пришедший на смену Мойес перевел Арнаутовича с фланга в центр нападения — в итоге за полсезона форвард успел забить 11 мячей в АПЛ. Это лучший результат после того самого сезона в «Твенте». В нынешнем чемпионате, несмотря на слабый старт «Вест Хэма», Марко забил уже 4 в 6 играх. А вообще в 2018 году лучше в нападении играл лишь Салах: у Арнаутовича 17 очков по системе «гол+пас» (10+7), у Салаха — 23. Остальные позади.
Сам игрок объясняет выход на
— Я сильно изменился, потому что стал отцом, у меня двое дочерей. Именно благодаря им я однажды сказал себе: «Так продолжать нельзя, иначе потом твоя дочь будет читать обо всем этом и подумает, что ее отец был сумасшедшим.
|Вест Хэм Юнайтед
|
3:1
Первый тайм: 2:0
|Манчестер Юнайтед
|Мануэль Пеллегрини
|Жозе Моуринью
|
|
|
|
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|9
|12
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)