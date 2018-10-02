«У меня столько денег, что я могу купить твою жизнь». Главный скандалист АПЛ проводит лучший год в карьере

Источник: Матч ТВ

Когда Стив Макларен в 2008-м нашел дерзкого австрийца в дубле «Твенте» и доверил ему место в старте, казалось, что Марко ждет суперуспешная карьера. 19-летний форвард легко влился в голландский футбол, забил 12 мячей за сезон и привлек внимание великого «Интера», находившегося на пути к треблу.

Буйный нрав Арнаутовича, который отнимет у него 5−6 лет успешной карьеры, тогда еще не был так очевиден. Хотя даже в Голландии, будучи очень молодым игроком, он умудрился вляпаться в скандал: после важной победы над «Виллемом» форвард якобы назвал защитника соперника Ибрагима Каргбо «ниггером».

— Я просто хотел пожать ему руку и поблагодарить за игру, — говорил Каргбо. — Но Арнаутович послал меня, сопроводив это расистскими высказываниями.

Тогда доказать вину Марко не удалось. Но в дальнейшем он не раз страдал из-за своей вспыльчивости и агрессивности. Это все шло из детства — Арнаутович родился в преступном районе Вены.

— Я не был гангстером или кем-то в этом роде, но двое моих друзей в итоге отправились в тюрьму. Нашей любимой забавой было вот что: мы вызывающе смотрели прохожим мужчинам в глаза, чтобы как-то спровоцировать их. И получив ответную реакцию, затевали драку. А вскоре некоторые ребята начали грабить дома и магазины, я был против этого, — рассказывал Арнаутович.

До 17 лет Марко сменил шесть юношеских команд в Австрии. Он нигде не приживался из-за характера.

— Ненавидел, когда тренер кричал на меня. Всегда хотелось ответить: «Ты кто такой, чтобы орать на меня — мой отец? Поговори со мной нормально!» Везде, куда я приходил, были проблемы. А я мечтал о тренере, который бы сказал: «Просто выйди и выиграй нам этот матч».

После крутого года за «Твенте» Арнаутович отправился в «Интер» к Моуринью. Но за сезон провел всего три матча. «Арнаутович фантастический человек, но он еще ребенок. А его лучший друг — Марио Балотелли», — объяснял Жозе. Чтобы понять, что имел ввиду португалец, достаточно знать, что как-то Марко за один день трижды опоздал на командные мероприятия «Интера». Моуринью был в шоке.

Самым ярким воспоминанием о Милане для Арнаутовича стали поездки по городу на Bentley GT63, который австриец одолжил у Самуэля Это’О. Молодой игрок очень бережно относился к машине, но однажды ее угнали. Марко сильно переживал, благо спустя время пропажу вернула полиция.

Несмотря на провал в Италии, «Твенте» смог продать Арнаутовича в немецкий «Вердер» за 6,5 млн евро. На первую тренировку в новом клубе Марко пришел в бутсах, на которых было написано: «Победитель Лиги чемпионов». Партнеры немного удивились, ведь он не провел ни матча в главном клубном турнире Европы.

Во время одной из тренировок Арнаутович со злости ударил мячом в рекламный щит. Главный тренер «Вердера» Томас Шааф отправил игрока делать отжимания. Через минуту нападающий показательно снова ударил в щит с рекламой. И отправился до конца занятия бегать вокруг поля. Такое поведение очень бесило лидеров бременской команды.

— Он делает много того, что нежелательно в нашей команде, — открыто критиковал партнера серебряный и бронзовый призер ЧМ Торстен Фрингс. — Он слишком много спорит, часто говорит «нет» и ведет себя высокомерно.

В Германии Арнаутович регулярно попадал в скандалы. Вот еще несколько:

Получил травму колена, играя с собакой во дворе. Итог — два месяца без футбола

Несколько раз отказывался жать руку тренеру Томасу Шаафу, зарабатывая регулярные штрафы

Однажды публично назвал «Вердер» свалкой. За что, опять же, получил штраф. Когда Арнаутович узнал от спортивного директора Клауса Аллофса о крупном взыскании, то жестко отреагировал: «Возьмите всю мою зарплату и отдайте эти деньги своей семье!»

В 2013-м за день до игры вернулся на базу (вместе с Элиа) в три часа ночи, по дороге поймав штраф от полиции за быструю езду

В другой раз Арнаутович, снова остановленный за превышение скорости, сказал то, что взбесило всю Германию: «У меня так много денег, что я могу купить вашу жизнь». Позже футболист принес публичные извинения офицеру

Чуть не подрался на тренировке с Сократисом Папастатопулосом. После единоборства с греком форвард картинно упал, а затем отмахнулся от партнера. Парней пришлось разнимать

Получил удаление за то, что замахнулся мячом на судью

Неудивительно, что за три года в «Вердере» Арнаутович забил меньше, чем за год в «Вест Хэме» — всего 14 голов.

На момент приезда в Англию Арнаутовичу было уже 24 года. Ноль достижений, ноль хотя бы топовых сезонов в карьере. Первые два чемпионата Марко провел слабо — 5 голов за 59 матчей, и лишь в 2015 и 2016 годах он сыграл несколько достойных отрезков. Как ни странно, но в «Стоке» Арнаутович почти не попадал в скандалы.

Запомнился только уход из клуба в 2017-м, который футболист объяснил тем, что «Вест Хэм» — более амбициозный проект (трансфер обошелся в 20 млн фунтов). В очной встрече фанаты «Стока» устроили Арнаутовичу жесткий прием, а тренер соперника Марк Хьюз даже назвал Марко «ублюдком». Австриец ответил на все голом.

После трудного начала прошлого сезона в «Вест Хэме» в отставку был отправлен Славен Билич. Арнаутович переживал по этому поводу:

— Да, немного подвел Славена. Я сильно уважаю его — как человека и как тренера. Но у меня не получилось показать все, что могу. Думаю, ему было непросто смотреть, как я играю нападающего и забиваю голы, — говорил игрок о смене позиции и первых месяцах в новой команде.

Пришедший на смену Мойес перевел Арнаутовича с фланга в центр нападения — в итоге за полсезона форвард успел забить 11 мячей в АПЛ. Это лучший результат после того самого сезона в «Твенте». В нынешнем чемпионате, несмотря на слабый старт «Вест Хэма», Марко забил уже 4 в 6 играх. А вообще в 2018 году лучше в нападении играл лишь Салах: у Арнаутовича 17 очков по системе «гол+пас» (10+7), у Салаха — 23. Остальные позади.

Сам игрок объясняет выход на топ-уровень очень просто: семья.