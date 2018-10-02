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13:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Погба игнорирует Моуринью на тренировках

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен уйти из команды зимой, если до того времени не будет уволен главный тренер Жозе Моуринью.

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Источник: Reuters

Как сообщает The Sun, об этом Погба рассказал своим одноклубникам.

Раскол между французом и португальцем только нарастает. По данным источника, на тренировке Погба избегает Моуринью и не разговаривает с ним.

Ранее появилась информация, что у Моуринью также возникли напряженные отношения с Алексисом Санчесом.

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