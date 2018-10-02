СМИ: Погба игнорирует Моуринью на тренировках
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен уйти из команды зимой, если до того времени не будет уволен главный тренер Жозе Моуринью.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен уйти из команды зимой, если до того времени не будет уволен главный тренер Жозе Моуринью.
Как сообщает The Sun, об этом Погба рассказал своим одноклубникам.
Раскол между французом и португальцем только нарастает. По данным источника, на тренировке Погба избегает Моуринью и не разговаривает с ним.
Ранее появилась информация, что у Моуринью также возникли напряженные отношения с Алексисом Санчесом.