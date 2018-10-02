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14:43 (мск), источник: Vesti.kz

Зреет сенсация, или какой из клубов первой лиги рискует не попасть в КПЛ

Прошли матчи 29-го тура в турнире среди клубов первой лиги Казахстана. Не обошлось без неожиданных результатов, о которых более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.

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Лидер чемпионата «Окжетпес» на выезде проиграл «Жетысу Б» — 0:1. Решающий мяч на 9-й минуте провел поигравший в свое время за юношескую команду мадридского «Атлетико» Динмухаммед Кашкен. Победа позволила талдыкорганцам закрепиться на пятом месте. При этом кокшетаусцы, несмотря на поражение, сохранили свое лидерство.

Правда, нагнать их по очкам мог «Тараз», но южане в гостях сыграли вничью с «Алтаем» — 0:0. Итоговый результат больше устроил таразцев, как-никак они сохранили за собой второе место, тогда как восточноказахстанцам нельзя было оступаться, а на деле получилось, что идущие в таблице на четвертом месте подопечные Сергея Тимофеева недосчитались двух очков и уже на четыре пункта отстали от третьей строчки, дающей право побороться за путевку в КПЛ в переходном матче.

Надо сказать, что осечкой «Алтая» успешно воспользовался «Кыран», переигравший на своем поле «Актобе-Жас» — 4:1. В этом сезоне никто и подумать не мог, что «Кыран» будет претендовать на повышение в классе, оставив позади себя одного из предполагаемых претендентов на выход в КПЛ — «Алтай». Теперь команде Галымжана Тулегенова необходимо удержать четырехочковый отрыв от устькаменогорского клуба, чтобы попытать счастья в переходном матче с десятой командой из КПЛ. Если это ей удастся, то сотворит главную сенсацию чемпионата.

В других матчах тура «Кайрат А» выиграл у «Шахтер-Булата» — 2:0, «Экибастуз» победил «Байконур» — 2:1, «Махтаарал» и «Каспий» сильнейшего не выявили — 0:0.

Игры 30-го тура пройдут 5 октября (пятница). В этот день встретятся «Байконур» — «Кайрат А», «Шахтер-Булат» — «Махтаарал», «Каспий» — «Жетысу Б», «Окжетпес» — «Алтай», «Тараз» — «Кыран», «Актобе-Жас» — «Экибастуз».

Отметим, что в КПЛ напрямую выходят первые две команды, тогда как финишировавший на третьем месте клуб сыграет в переходном матче с десятой командой из премьер-лиги.

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