ФИФА открыла в Мадриде первые в истории курсы для специалистов VAR

Сообщается, что на открытии курсов в столице Испании присутствовали известные в прошлом арбитры Пьерлуиджи Коллина и Массимо Бузакка.

На данных курсах инструкторы VAR получат необходимые навыки для работы с официальными лицами матча, а также узнают, как обучать новых экспертов VAR. В течение недели специалистам будет демонстрироваться работа системы во время матчей чемпионата мира-2018 в России. Помимо практических занятий, обучающиеся будут иметь возможность применить знания на практике, поработав на специальном симуляторе.