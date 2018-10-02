Источник: Пике не нравится, что Месси не общается с прессой

По данным экспертов, испанский футболист недоволен поведением аргентинца и считает, что тот должен больше общаться с прессой, учитывая непростой период для команды. Пике уверен, что это входит в обязанности Месси как капитана «Барселоны». Аргентинец, в свою очередь, недоволен действиями защитной линии команды и считает, что с ними связаны неудачные результаты сине-гранатовых в последнее время.



«Барселона» не одержала ни одной победы в трёх последних матчах испанской Примеры. Начиная с 23 сентября каталонская команда сыграла вничью с «Жироной» (2:2) и «Атлетиком» (Бильбао) (1:1), а также уступила «Леганесу» (1:2).