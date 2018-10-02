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15:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Пике не нравится, что Месси не общается с прессой

Между лидерами «Барселоны» Жераром Пике и Лионелем Месси назрел конфликт, сообщает AS со ссылкой на информацию экспертов передачи El Chiringuito.

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Источник: AP 2018

По данным экспертов, испанский футболист недоволен поведением аргентинца и считает, что тот должен больше общаться с прессой, учитывая непростой период для команды. Пике уверен, что это входит в обязанности Месси как капитана «Барселоны». Аргентинец, в свою очередь, недоволен действиями защитной линии команды и считает, что с ними связаны неудачные результаты сине-гранатовых в последнее время.

«Барселона» не одержала ни одной победы в трёх последних матчах испанской Примеры. Начиная с 23 сентября каталонская команда сыграла вничью с «Жироной» (2:2) и «Атлетиком» (Бильбао) (1:1), а также уступила «Леганесу» (1:2).

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