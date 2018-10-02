Рабьо в третий раз отказался продлевать контракт с «ПСЖ»

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Paris United, на прошлой неделе футболист отклонил третье предложение парижан о продлении контракта. Клуб предлагал Рабьо годовой оклад в размере € 7,2 млн, а также дополнительные выплаты в виде бонусов, однако игрок вновь ответил отказом.



Ранее сообщалось об интересе к Рабьо со стороны «Барселоны», «Ювентуса» и «Манчестер Сити». Руководство сине-гранатовых даже вело переговоры с хавбеком, чем вызвало недовольство со стороны «ПСЖ», однако, по последней информации СМИ, игрок хочет продолжить карьеру именно в английском клубе.