Рабьо в третий раз отказался продлевать контракт с «ПСЖ»
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабьо намерен покинуть команду следующим летом, когда истечёт его соглашение с клубом.
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабьо намерен покинуть команду следующим летом, когда истечёт его соглашение с клубом.
Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Paris United, на прошлой неделе футболист отклонил третье предложение парижан о продлении контракта. Клуб предлагал Рабьо годовой оклад в размере € 7,2 млн, а также дополнительные выплаты в виде бонусов, однако игрок вновь ответил отказом.
Ранее сообщалось об интересе к Рабьо со стороны «Барселоны», «Ювентуса» и «Манчестер Сити». Руководство