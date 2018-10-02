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15:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Рабьо в третий раз отказался продлевать контракт с «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабьо намерен покинуть команду следующим летом, когда истечёт его соглашение с клубом.

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Источник: Reuters

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Paris United, на прошлой неделе футболист отклонил третье предложение парижан о продлении контракта. Клуб предлагал Рабьо годовой оклад в размере € 7,2 млн, а также дополнительные выплаты в виде бонусов, однако игрок вновь ответил отказом.

Ранее сообщалось об интересе к Рабьо со стороны «Барселоны», «Ювентуса» и «Манчестер Сити». Руководство сине-гранатовых даже вело переговоры с хавбеком, чем вызвало недовольство со стороны «ПСЖ», однако, по последней информации СМИ, игрок хочет продолжить карьеру именно в английском клубе.

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