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15:51 (мск), источник: Советский спорт

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к бывшему защитнику «Краснодара» Гранквисту

Бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист подтвердил интерес к нему со стороны «Манчестер Юнайтед».

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Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что Гранквист может стать игроком «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно.

«Я знаю, что ко мне есть большой интерес и невероятно польщен этим. Но пока я еще ничего конкретного не слышал», — цитирует Гранквиста Fotbolldirect.

Летом 2018 года шведский футболист расторг контракт с «Краснодаром» и вернулся в родной «Хельсингборг», который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Швеции.

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