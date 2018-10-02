«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к бывшему защитнику «Краснодара» Гранквисту
Бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист подтвердил интерес к нему со стороны «Манчестер Юнайтед».
Бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист подтвердил интерес к нему со стороны «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что Гранквист может стать игроком «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно.
«Я знаю, что ко мне есть большой интерес и невероятно польщен этим. Но пока я еще ничего конкретного не слышал», — цитирует Гранквиста Fotbolldirect.
Летом 2018 года шведский футболист расторг контракт с «Краснодаром» и вернулся в родной «Хельсингборг», который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Швеции.