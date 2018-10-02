«Барселона» верит в тренера, несмотря на последние неудачи

Команда с 14 очками после семи туров лидирует в чемпионате Испании , однако в трех последних матчах турнира «Барса» не может добиться победы. Мадридский «Реал» уступает ей только по дополнительным показателям.

«Мы полностью уверены в Вальверде, сезон долгий. Мы уверены, что наши цели будут достигнуты. Наш бюджет не предполагает никаких трансферов зимой, но мы готовы рассмотреть любые предложения», — сказал Грау, которого цитирует Football Espana.

«У нас в составе лучший игрок мира, и я горжусь этим. Лео (Месси) всегда был с нами, и я хочу, чтобы он остался тут на всю жизнь. Он чувствует себя тут как дома, и нас трудно разлучить, хотя многие хотели бы этого», — добавил он.