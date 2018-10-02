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16:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Зидан отвернулся от «Манчестер Юнайтед»

Французский тренер Зинедин Зидан не желает работать в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Le Parisien.

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Источник: Reuters

Специалист считает, что если он в середине сезона возглавит команду, которую сильно лихорадит, то возможный провал испортит его репутацию. Также играет роль тот факт, что он не знает английского языка. Издание отмечает, что Зидан мечтает попасть на работу в туринский «Ювентус».

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1 октября сообщалось, что француз может занять пост генерального директора итальянского клуба. Ожидается, что Беппе Маротта в ближайшее время освободит эту должность.

Об интересе «Манчестер Юнайтед» к Зидану сообщалось 29 сентября. По информации The Mirror, руководство английского клуба уже провело предварительную беседу с тренером.

Слухи о возможном союзе клуба и французского тренера появились на фоне сообщений о конфликте нынешнего наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью с рядом игроков. В этом сезоне команда занимает десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, также она вылетела из Кубка лиги, проиграв дома «Дерби Каунти».

31 мая Зидан объявил об уходе из мадридского «Реала». Французский специалист привел сливочных к трем победам подряд в Лиге чемпионов, победе в национальном чемпионате и двум трофеям клубного чемпионата мира.

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