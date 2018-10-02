Доходы «Барселоны» по итогам прошлого сезона превысили 1 миллиард долларов

Как отмечается в сообщении, «Барселона» стала первым в истории спорта клубом, доходы которого перевалили за миллиард долларов (914 миллионов евро). Согласно прогнозам, в следующем сезоне этот показатель составит 1,105 миллиарда долларов (960 миллионов евро), а стратегический план развития клуба предполагает рост доходов до 1 миллиарда евро к 2021 году.