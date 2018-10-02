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19:23 (мск), источник: Р-Спорт

Доходы «Барселоны» по итогам прошлого сезона превысили 1 миллиард долларов

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Доходы испанского футбольного клуба «Барселона» по итогам сезона-2017/18 достигли 1,05 миллиарда долларов, сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, «Барселона» стала первым в истории спорта клубом, доходы которого перевалили за миллиард долларов (914 миллионов евро). Согласно прогнозам, в следующем сезоне этот показатель составит 1,105 миллиарда долларов (960 миллионов евро), а стратегический план развития клуба предполагает рост доходов до 1 миллиарда евро к 2021 году.

Расходы клуба за сезон-2017/18 достигли 1,017 миллиарда долларов, операционная прибыль — 37 миллионов, прибыль за вычетом налогов — 15 миллионов. Суммарная прибыль с 2010 года составила 217 миллионов долларов. Сумма задолженности «Барселоны» на 30 июня текущего года — 181,3 миллиона долларов.

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