Доходы «Барселоны» по итогам прошлого сезона превысили 1 миллиард долларов

Как отмечается в сообщении, «Барселона» стала первым в истории спорта клубом, доходы которого перевалили за миллиард долларов (914 миллионов евро). Согласно прогнозам, в следующем сезоне этот показатель составит 1,105 миллиарда долларов (960 миллионов евро), а стратегический план развития клуба предполагает рост доходов до 1 миллиарда евро к 2021 году.
Расходы клуба за сезон-2017/18 достигли 1,017 миллиарда долларов, операционная прибыль — 37 миллионов, прибыль за вычетом налогов — 15 миллионов. Суммарная прибыль с 2010 года составила 217 миллионов долларов. Сумма задолженности «Барселоны» на 30 июня текущего года — 181,3 миллиона долларов.