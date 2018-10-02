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2 октября, источник: Газета.Ру

Неймар сравнил свою роль в «ПСЖ» с действиями Месси в «Барселоне»

Форвард французского «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар признался, что ему нравится не только забивать мячи, но и отдавать голевые передачи, сообщает «Советский спорт».

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Источник: AP 2018

«Я уже играл так в «Сантосе», в «Барселоне» и мне нравится играть так в «ПСЖ». Мне нравится диктовать ход игры. Не хочу проводить сравнений, но, конечно, Месси в «Барселоне» играет практически в том же ключе. В «Барселоне» эту роль исполняет Месси, у меня же там была чуть иная роль, я был более нацеленным на ворота соперника.

В «ПСЖ» я играю чуть иначе, и мне нравится эта роль, мне нравится контролировать игру, всегда быть с мячом. Играю и в центре, и на фланге. Не вижу в этом никаких проблем. Я хорошо себя чувствую на любой позиции, — цитирует Неймара Goal.

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