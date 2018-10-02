Неймар сравнил свою роль в «ПСЖ» с действиями Месси в «Барселоне»

«Я уже играл так в «Сантосе», в «Барселоне» и мне нравится играть так в «ПСЖ». Мне нравится диктовать ход игры. Не хочу проводить сравнений, но, конечно, Месси в «Барселоне» играет практически в том же ключе. В «Барселоне» эту роль исполняет Месси, у меня же там была чуть иная роль, я был более нацеленным на ворота соперника.