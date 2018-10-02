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2 октября, источник: Чемпионат.com

Скоулз: Моуринью позорит «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз подверг жесткой критике главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью после проигрыша команды в матче седьмого тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (1:3).

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Источник: AFP 2018

«Удивлен, что Моуринью остался на посту после матча с “Вест Хэмом”. Настолько плохо играла команда в той встрече. Моуринью постоянно критикует на пресс-конференциях своих игроков, руководство клуба, так как не получает того, чего хочет. Он не контролирует свой рот и позорит клуб», — сказал Скоулз в эфире BT Sport.

После семи туров «Манчестер Юнайтед» занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. К тому же клуб вылетел из Кубка лиги, проиграв «Дерби Каунти», выступающему в Чемпионшипе.

Вест Хэм Юнайтед 3:1
Первый тайм: 2:0
Манчестер Юнайтед
29.09.2018, 14:30 Зрители: 56938 основной раунд: 7-й тур London Stadium
Главные тренеры
Мануэль Пеллегрини Жозе Моуринью
Голы
5′ Перейра Гомес Фелипе Андерсон (П. Сабалета) 8
43′ Виктор Линделеф 2
74′ Марко Арнаутович (М. Нобл) 7
10 Маркус Рэшфорд (Л. Шоу) 71′
Составы
Лукаш Фабяньски 1
Фабиан Бальбуэна 4
Пабло Сабалета 5
Исса Диоп 23
Артур Масуаку 26
Деклан Райс 41
Педро Обианг 14
Марк Нобл 16
83′ Марко Арнаутович 7
Майкл Антонио 30
90′ Перейра Гомес Фелипе Андерсон 8
Грэди Диангана 45
72′ Андрей Ярмоленко 20
Роберт Снодграсс 11
1 Давид де Хеа
12 Крис Смоллинг
23 Люк Шоу
18 Эшли Янг 78′
27 Маруан Феллаини
31 Неманья Матич
39 Скотт Мактоминэй
9 Ромелу Лукаку
2 Виктор Линделеф 57′
10 Маркус Рэшфорд
6 Поль Погба 70′
17 Фред
11 Антони Марсьяль 71′
8 Хуан Мануэль Мата
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 4
4 Угловые 9
12 Фолы 12
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
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