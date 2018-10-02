Скоулз: Моуринью позорит «Манчестер Юнайтед»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз подверг жесткой критике главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью после проигрыша команды в матче седьмого тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (1:3).
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз подверг жесткой критике главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью после проигрыша команды в матче седьмого тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (1:3).
«Удивлен, что Моуринью остался на посту после матча с “Вест Хэмом”. Настолько плохо играла команда в той встрече. Моуринью постоянно критикует на
После семи туров «Манчестер Юнайтед» занимает десятое место в турнирной таблице
|Вест Хэм Юнайтед
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3:1
Первый тайм: 2:0
|Манчестер Юнайтед
|Мануэль Пеллегрини
|Жозе Моуринью
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|9
|12
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)