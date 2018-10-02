Скоулз: Моуринью позорит «Манчестер Юнайтед»

«Удивлен, что Моуринью остался на посту после матча с “Вест Хэмом”. Настолько плохо играла команда в той встрече. Моуринью постоянно критикует на пресс-конференциях своих игроков, руководство клуба, так как не получает того, чего хочет. Он не контролирует свой рот и позорит клуб», — сказал Скоулз в эфире BT Sport.