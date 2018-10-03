Габулов: Не жалею, что ездил в Бельгию. Жалею, что не поехал лет пять назад
Российский голкипер Владимир Габулов рассказал о выступлении за бельгийский «Брюгге», с которым он расторг контракт в сентябре.
Российский голкипер Владимир Габулов рассказал о выступлении за бельгийский «Брюгге», с которым он расторг контракт в сентябре.
«В настоящее время у меня нет контракта. Я пока ещё не решил, продолжить карьеру или нет. Думаю о дальнейших вариантах.
Не жалею, что ездил в Бельгию. Жалею, что не поехал лет пять назад. Конечно, тогда у меня было бы гораздо больше вариантов и перспектив. Да, в Бельгии не всё сложилось удачно, у меня не всё получалось, были и различные факторы, повлиявшие на игру. Но я знал, что буду всегда жалеть, если не использую такой шанс, не поеду в другой чемпионат. Считаю, что в расцвете сил нужно обязательно ехать в европейский чемпионат, пробовать себя, — передаёт слова Габулова корреспондент «Чемпионата» Антон Мозговой.
Напомним, игрок перешёл в бельгийский клуб из тульского «Арсенала» в начале января этого года. Стороны заключили соглашение, рассчитанное на полтора года. По итогам прошедшей кампании «Брюгге» завоевал золотые медали первенства. 34-летний российский голкипер принял участие в 9 матчах, в которых пропустил 17 голов.
Ранее Габулов защищал цвета «Динамо», «Алании», ЦСКА, «Кубани», «Амкара» и «Анжи».