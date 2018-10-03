Габулов: Не жалею, что ездил в Бельгию. Жалею, что не поехал лет пять назад

Не жалею, что ездил в Бельгию. Жалею, что не поехал лет пять назад. Конечно, тогда у меня было бы гораздо больше вариантов и перспектив. Да, в Бельгии не всё сложилось удачно, у меня не всё получалось, были и различные факторы, повлиявшие на игру. Но я знал, что буду всегда жалеть, если не использую такой шанс, не поеду в другой чемпионат. Считаю, что в расцвете сил нужно обязательно ехать в европейский чемпионат, пробовать себя, — передаёт слова Габулова корреспондент «Чемпионата» Антон Мозговой.