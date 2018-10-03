КФФ отстранила от работы двух арбитров
В офисе Казахстанской федерации футбола состоялось заседание Судейского Комитета под председательством Сеильды Байшакова, информирует официальный сайт КФФ.
В офисе Казахстанской федерации футбола состоялось заседание Судейского Комитета под председательством Сеильды Байшакова, информирует официальный сайт КФФ.
На нем рассматривался вопрос несоответствия рефери Марата Искакова уровню, предъявляемых к квалификации арбитра
Также было принято единогласное решение отстранить Рустама Омарова от матчей
Помимо этого был утвержден список судей, рекомендованных в лист ФИФА на 2019 год.