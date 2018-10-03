КФФ отстранила от работы двух арбитров

На нем рассматривался вопрос несоответствия рефери Марата Искакова уровню, предъявляемых к квалификации арбитра Премьер-лиги. Единогласным решением членов Судейского Комитета Искаков отстранен от обслуживания матчей премьер-лиги, первой и второй лиг до специального решения Судейского Комитета.

Также было принято единогласное решение отстранить Рустама Омарова от матчей премьер-лиги, первой и второй лиг до конца сезона-2018 на основании рассмотрения вопроса морально-этических норм его поведения.