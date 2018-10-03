Капитан «МЮ» Антонио Валенсия лайкнул пост об отставке Моуринью

Источник: Reuters

В записи речь шла об отставке главного тренера команды Жозе Моуринью: «Пришло время Моуринью уйти».

Безвыигрышная серия «Юнайтед» достигла уже четырех матчей. 33-летний эквадорец выступает за «МЮ» с 2009 года. на его счету 335 матчей, в которых он забил 25 мячей и отдал 62 результативные передачи.