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12:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Капитан «МЮ» Антонио Валенсия лайкнул пост об отставке Моуринью

Капитан «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия поставил лайк под постом в своей фан-группе в Инстаграме.

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Источник: Reuters

В записи речь шла об отставке главного тренера команды Жозе Моуринью: «Пришло время Моуринью уйти».

Безвыигрышная серия «Юнайтед» достигла уже четырех матчей. 33-летний эквадорец выступает за «МЮ» с 2009 года. на его счету 335 матчей, в которых он забил 25 мячей и отдал 62 результативные передачи.

Напомним, что недавно в подобной ситуации оказался капитан «Спартака» Денис Глушаков. Хавбек был переведен в дубль решением главного тренера Массимо Карреры. Причиной стало то, что Глушаков поставил лайк под записью в Инстаграме со стихом известного актера Дмитрия Назарова, который критиковал итальянского специалиста.

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