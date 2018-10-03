Роналду: Отрицаю обвинения, изнасилование противоречит всему, во что я верю
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на обвинения в изнасиловании.
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на обвинения в изнасиловании.
Напомним, накануне полиция
«Я категорически отрицаю обвинения, выдвинутые против меня. Изнасилование является отвратительным преступлением, которое противоречит всему, во что я верю. Я твёрдо намерен очистить своё имя. Отказываюсь предоставлять СМИ зрелищные поводы, а также потакать людям, которые стремятся получить популярность за мой счёт.
Чистая совесть позволит мне спокойно ожидать результатов расследования", — написал Роналду на странице в «Твиттере».