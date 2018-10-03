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18:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду: Отрицаю обвинения, изнасилование противоречит всему, во что я верю

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на обвинения в изнасиловании.

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Источник: Reuters

Напомним, накануне полиция Лас-Вегаса возобновила расследование по делу Роналду, которого обвинила в изнасиловании жительница США Кэтрин Майорги.

«Я категорически отрицаю обвинения, выдвинутые против меня. Изнасилование является отвратительным преступлением, которое противоречит всему, во что я верю. Я твёрдо намерен очистить своё имя. Отказываюсь предоставлять СМИ зрелищные поводы, а также потакать людям, которые стремятся получить популярность за мой счёт.

Чистая совесть позволит мне спокойно ожидать результатов расследования", — написал Роналду на странице в «Твиттере».

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