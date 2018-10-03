Бобруйская «Белшина» пробилась в четвертьфинал Кубка Беларуси по футболу

Сегодня в Мозыре в поединке 1/8 финала бобруйчане одолели еще одного представителя 1-й лиги национального первенства «Славию» в серии послематчевых пенальти — 4:3.

В основное и дополнительное время обе команды мячей не забили — 0:0.

Ранее в ¼ финала вышел еще один клуб из второго дивизиона чемпионата Беларуси гомельский «Локомотив», а также 5 команд из высшей лиги — минское «Динамо», «Витебск», «Слуцк», «Ислочь» (Минский район) и солигорский «Шахтер».