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19:09 (мск), источник: БЕЛТА

Всебелорусский фестиваль «Папа, мама, я — футбольная семья!» номинирован на премию УЕФА

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусский спортивный фестиваль «Папа, мама, я — футбольная семья!», организованный Белорусской федерацией футбола, номинирован на премию УЕФА GROW 2018, сообщили БЕЛТА пресс-службе АБФФ.

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Семейный футбольный фестиваль является одним из наиболее успешных проектов БФФ по массовому футболу и поэтому был включен в тройку претендентов на приз в разделе «Участие». Два года назад, в дебютном фестивале приняли участие 56 семей, а в нынешнем — более тысячи со всей Беларуси.

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Кроме белорусов на награду в этой номинации претендуют футбольные ассоциации Англии и Румынии. Тройка претендентов была выбрана компетентным жюри из 27 ассоциаций.

Программа GROW запущена в 2015 году и нацелена на оказание содействия европейским футбольным ассоциациям в развитии игры номер один в таких областях, как массовый футбол, маркетинг и коммуникации. 28 сентября независимое жюри изучило и обсудило каждую из 106 заявок, которые были поданы футбольными ассоциациями на премии UEFA GROW 2018.

По каждой из пяти номинаций были отобраны по три лучших проекта, из числа которых будут выбраны победители. Пять обладателей премий в разделах «Имидж», «Участие», «Вовлечение», «Прибыль», «Маркетинг в женском футболе» будут определены на торжественной церемонии, которая пройдет во время конференции УЕФА GROW в Риге 30—31 октября.

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