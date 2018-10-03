Всебелорусский фестиваль «Папа, мама, я — футбольная семья!» номинирован на премию УЕФА

Семейный футбольный фестиваль является одним из наиболее успешных проектов БФФ по массовому футболу и поэтому был включен в тройку претендентов на приз в разделе «Участие». Два года назад, в дебютном фестивале приняли участие 56 семей, а в нынешнем — более тысячи со всей Беларуси.

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Кроме белорусов на награду в этой номинации претендуют футбольные ассоциации Англии и Румынии. Тройка претендентов была выбрана компетентным жюри из 27 ассоциаций.

Программа GROW запущена в 2015 году и нацелена на оказание содействия европейским футбольным ассоциациям в развитии игры номер один в таких областях, как массовый футбол, маркетинг и коммуникации. 28 сентября независимое жюри изучило и обсудило каждую из 106 заявок, которые были поданы футбольными ассоциациями на премии UEFA GROW 2018.