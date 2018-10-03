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19:24 (мск), источник: Р-Спорт

Стив Брюс отправлен в отставку с поста главного тренера «Астон Виллы»

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Английский специалист Стив Брюс отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Астон Вилла», сообщается на сайте команды.

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Источник: AP 2018

Брюс возглавил «Астон Виллу» в 2016 году. В текущем розыгрыше второго по силе дивизиона чемпионата Англии «Астон Вилла» одержала три победы в 11 турах и занимает 12-е место в турнирной таблице.

«Мы хотели бы официально выразить признательность Стиву Брюсу и его команде за их тяжелую работу и приверженность клубу. Мы желаем им успехов в будущем», — говорится в заявлении «Астон Виллы».

Сообщается, что готовить команду к ближайшей игре будет нынешний главный тренер молодежной команды «Астон Виллы» Кевин Макдональд.

Ранее СМИ сообщали, что одним из кандидатов на пост главного тренера «Астон Виллы» является Андреа Страмаччони.

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