Стив Брюс отправлен в отставку с поста главного тренера «Астон Виллы»

Источник: AP 2018

Брюс возглавил «Астон Виллу» в 2016 году. В текущем розыгрыше второго по силе дивизиона чемпионата Англии «Астон Вилла» одержала три победы в 11 турах и занимает 12-е место в турнирной таблице.

«Мы хотели бы официально выразить признательность Стиву Брюсу и его команде за их тяжелую работу и приверженность клубу. Мы желаем им успехов в будущем», — говорится в заявлении «Астон Виллы».

Сообщается, что готовить команду к ближайшей игре будет нынешний главный тренер молодежной команды «Астон Виллы» Кевин Макдональд.