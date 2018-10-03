Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Атлетико1
Брюгге0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Боруссия Д0
Монако0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур0
Барселона2
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ПСВ1
Интер0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Наполи0
Ливерпуль0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Порту0
Галатасарай0
Футбол. Еврокубки
19:55
Локомотив0
Шальке-041
Футбол. Еврокубки
19:55
ПСЖ6
Црвена Звезда1
Все события
Фоторепортажи
11Хэмилтон победил на Гран-при России
27Гол Влашича и удаление Акинфеева: как ЦСКА переиграл «Реал»
22:13 (мск), источник: Газета.Ру

Суд Загреба снял обвинения с Модрича

Суд хорватского Загреба принял решение снять обвинения с полузащитника мадридского «Реала» и сборной Хорватии по футболу Луки Модрича, который фигурировал в деле о даче ложных показаний в ходе уголовного процесса.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает «Би-би-си».

Читайте также
Слезы зала, гнев Роналду: как Модрич стал лучшим игроком

По информации источника, суд не стал комментировать свое решение, но оставил прокуратуре право подать апелляцию на данный вердикт.

Модрич обвинялся в даче ложных показаний по делу бывшего президента загребского «Динамо» Здравко Мамича.

Ранее хорватский полузащитник был осужден за уклонение от уплаты налогов в Испании. Как сообщает испанская газета El Mundo, игрок «сливочных» признался в нарушении закона и финансовых махинациях. Суд приговорил 33-летнего хавбека к лишению свободы сроком на восемь месяцев условно, а также обязал футболиста заплатить штраф в размере €1,4 млн.

Из общей суммы штрафа Модрич уже заплатил ранее €1 млн, а остальные €400 тыс. были выплачены хорватом в результате последнего решения суда.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо З
НовостиМатчиСоставСтатистика
Хорватия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Телеведущая Скабеева в прямом эфире назвала эксперта идиотом и попросила уйти
Постпред США в НАТО открестилась от слов об уничтожении ракет России
«Локо» большую часть матча оборонялся против 17 команды Германии
«Пари Сен-Жермен» забил 6 мячей ФК «Црвена Звезда» в матче ЛЧ
Футболист ЦСКА признан лучшим игроком сентября в РПЛ
Акинфеев пропустит только один матч Лиги чемпионов
«Пора избавляться от старого хлама»: Дворкович — глава ФИДЕ
Семак: Если будет надо, Дзюба отдохнет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь