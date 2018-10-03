Суд Загреба снял обвинения с Модрича

По информации источника, суд не стал комментировать свое решение, но оставил прокуратуре право подать апелляцию на данный вердикт.

Ранее хорватский полузащитник был осужден за уклонение от уплаты налогов в Испании. Как сообщает испанская газета El Mundo, игрок «сливочных» признался в нарушении закона и финансовых махинациях. Суд приговорил 33-летнего хавбека к лишению свободы сроком на восемь месяцев условно, а также обязал футболиста заплатить штраф в размере €1,4 млн.