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09:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Палмейрас» вышел в полуфинал Кубка Либертадорес

«Палмейрас» в ответном четвертьфинале Кубка Либертадорес обыграл чилийский «Коло Коло» — 2:0.

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Источник: Reuters

По голу в этой игре забили Дуду и Мигель Борха.

В следующем раунде «Палмейрас» встретится с победителем пары «Бока Хуниорс» — «Крузейро». В другом полуфинале встретятся «Гремиу» и «Ривер Плейт».

Кубок Либертадорес

¼ финала

Ответный матч

«Палмейрас» (Бразилия) — «Коло Коло» (Чили) — 2:0 (1:0).

Голы: Дуду, 37 (1:0). Борха, 53 — с пенальти (2:0).

4 октября. Сан-Паулу. Стадион «Allianz Parque (Palestra Italia)».

Первый матч — 2:0.

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