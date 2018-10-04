«Палмейрас» вышел в полуфинал Кубка Либертадорес
«Палмейрас» в ответном четвертьфинале Кубка Либертадорес обыграл чилийский «Коло Коло» — 2:0.
«Палмейрас» в ответном четвертьфинале Кубка Либертадорес обыграл чилийский «Коло Коло» — 2:0.
По голу в этой игре забили Дуду и Мигель Борха.
В следующем раунде «Палмейрас» встретится с победителем пары «Бока Хуниорс» — «Крузейро». В другом полуфинале встретятся «Гремиу» и «Ривер Плейт».
Кубок Либертадорес
¼ финала
Ответный матч
«Палмейрас» (Бразилия) — «Коло Коло» (Чили) — 2:0 (1:0).
Голы: Дуду, 37 (1:0). Борха, 53 — с пенальти (2:0).
4 октября.
Первый матч — 2:0.