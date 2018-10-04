Рой Кин: В «Манчестер Юнайтед» собралось много нытиков
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал игроков команды. По его словам, нужно выкладываться на поле на сто процентов.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал игроков команды. По его словам, нужно выкладываться на поле на сто процентов.
— В «Манчестер Юнайтед» собралось много нытиков, — приводит слова Кина Sky Sports. — Есть игроки, которые недовольны главным тренером. Они не хотят нормально тренироваться, потому что их
Понятно, что не все игроки будут довольны главным тренером, а главному тренеру не будут нравиться все игроки. Однако вы обязаны играть за свою команду, несмотря ни на какие конфликты.
Меня не волнует, какие разногласия у вас есть с главным тренером. Так устроен футбол, здесь бывают конфликты. Если вы игрок «Манчестер Юнайтед», надеваете футболку этой команды, а затем выходите на поле и не выкладываетесь на сто процентов, потому что