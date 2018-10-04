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20:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рой Кин: В «Манчестер Юнайтед» собралось много нытиков

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал игроков команды. По его словам, нужно выкладываться на поле на сто процентов.

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Источник: AFP 2018

— В «Манчестер Юнайтед» собралось много нытиков, — приводит слова Кина Sky Sports. — Есть игроки, которые недовольны главным тренером. Они не хотят нормально тренироваться, потому что их кто-то не утраивает.

Понятно, что не все игроки будут довольны главным тренером, а главному тренеру не будут нравиться все игроки. Однако вы обязаны играть за свою команду, несмотря ни на какие конфликты.

Меня не волнует, какие разногласия у вас есть с главным тренером. Так устроен футбол, здесь бывают конфликты. Если вы игрок «Манчестер Юнайтед», надеваете футболку этой команды, а затем выходите на поле и не выкладываетесь на сто процентов, потому что кем-то недовольны, то мне остается только пожелать удачи Жозе Моуринью.

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