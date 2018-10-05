Минск и Городея примут стартовые встречи 24-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В столичном дерби футболисты «Минска» в 16.00 на своем поле встретятся с земляками из «Торпедо». В первом круге первенства «Минск» разгромил торпедовцев со счетом 6:1.
Еще в одном сегодняшнем поединке «Городея» в 19.00 примет у себя дома столичный «Луч». Их встреча в первом круге завершилась вничью — 1:1.
Еще три матча состоятся в субботу, 6 октября: «Днепр» (Могилев) — «Динамо» (Брест), «Слуцк» — «Витебск», «Гомель» — «Шахтер» (Солигорск). Завершится тур тремя воскресными встречами: «Ислочь» (Минский район) — БАТЭ (Борисов), «Динамо» (Минск) — «Смолевичи», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Неман» (Гродно).
Турнирное положение: БАТЭ — 57 очков (22 матча), «Динамо» (Минск) — 45 (22), «Шахтер» — 45 (22), «Витебск» — 44 (22), «Динамо» (Брест) — 38 (22), «Неман» — 38 (23), «Торпедо-БелАЗ» — 37 (22), «Слуцк» — 36 (23), «Гомель» — 26 (23), «Минск» — 23 (23), «Смолевичи» — 21 (23), «Городея» — 21 (23), «Ислочь» — 21 (23), «Луч» — 16 (23), «Торпедо» — 15 (23), «Днепр» — 13 (23).