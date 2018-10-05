Минск и Городея примут стартовые встречи 24-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В столичном дерби футболисты «Минска» в 16.00 на своем поле встретятся с земляками из «Торпедо». В первом круге первенства «Минск» разгромил торпедовцев со счетом 6:1.

Еще в одном сегодняшнем поединке «Городея» в 19.00 примет у себя дома столичный «Луч». Их встреча в первом круге завершилась вничью — 1:1.

Еще три матча состоятся в субботу, 6 октября: «Днепр» (Могилев) — «Динамо» (Брест), «Слуцк» — «Витебск», «Гомель» — «Шахтер» (Солигорск). Завершится тур тремя воскресными встречами: «Ислочь» (Минский район) — БАТЭ (Борисов), «Динамо» (Минск) — «Смолевичи», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Неман» (Гродно).