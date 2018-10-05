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14:34 (мск), источник: Vesti.kz

Команда казахстанского тренера разгромила экс-соперника «Кайрата» по ЛЕ и закрепила лидерство в чемпионате

«Судува» под руководством казахстанского специалиста Владимира Чебурина одержала крупную победу в чемпионате Литвы по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча 27-го тура с «Атлантасом» проходила в Клайпеде и завершилась со счетом 5:2 в пользу клуба из Мариямполе. У победителей отличились Гильерме Финклер (13-я минута), Риджино Сисилья (24-пенальти), Альгис Янкаускас (63), Александар Живанович (73), Даниэль Оффенбахер (90). У проигравших голами отметились Юрий Тетеренко (6) и Марюс Папшис (87-пенальти).

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Победа позволила «Судуве» набрать 58 очков и на шесть пунктов оторваться от идущего на втором месте «Жальгириса», имеющего в запасе одну игру. В свою очередь «Атлантас» с 23 баллами расположился на шестой строчке из восьми.

Как известно, «Атлантас» был соперником «Кайрата» по первому квалификационному раунду Лиги Европы-2017/2018, проиграв алматинцам с общим счетом 1:8 (дома 1:2, в гостях 0:6).

«Судуву» с 2016 года тренирует 53-летний казахстанский специалист Владимир Чебурин, известный на родине по работе с родным «Шахтером» и «Окжетпесом»: с карагандинцами становился финалистом Кубка Казахстана-2009 и бронзовым призером КПЛ-2009, а с кокшетаусцами в 2011 году занял второе место в первой лиге.

Из бывших игроков казахстанской премьер-лиги за «Судуву» выступают Жерсон Азеведо («Кайрат»), Семир Керла («Иртыш») и Алассане Н`Диайе («Иртыш"/"Тобол»).

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