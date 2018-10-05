Неймар поманил Погба
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар уговаривает полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба перейти во французский клуб. Об этом сообщает Goal.com.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар уговаривает полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба перейти во французский клуб. Об этом сообщает Goal.com.
Футболисты поддерживают общение в течение нескольких лет, а в 2016 году Неймар пытался убедить Погба перейти в «Барселону», за которую тогда выступал бразилец. Он надеется, что француз выведет ПСЖ на новый уровень.
Однако парижане вряд ли смогут позволить себе покупку Погба в январе. В отношении клуба
Француз находится в конфликте с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. На стороне Погба выступили некоторые футболисты команды,
Поль Погба — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.