Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Арсенал Т
Уфа
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
21:30
Торино
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
21:45
Тулуза
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Брайтон & Хоув
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Реал Сосьедад
Все события
Фоторепортажи
13Слуцкий против Моуринью: ничья ЦСКА с «Реалом»
8Кого Черчесов не вызвал в сборную России
16:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Неймар поманил Погба

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар уговаривает полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба перейти во французский клуб. Об этом сообщает Goal.com.

Наверх
Источник: Reuters

Футболисты поддерживают общение в течение нескольких лет, а в 2016 году Неймар пытался убедить Погба перейти в «Барселону», за которую тогда выступал бразилец. Он надеется, что француз выведет ПСЖ на новый уровень.

Читайте также
СМИ: Погба игнорирует Моуринью на тренировках

Однако парижане вряд ли смогут позволить себе покупку Погба в январе. В отношении клуба по-прежнему ведется расследование о нарушении правила финансового фэйр-плей из-за трансферов Неймара (222 миллиона евро) и Килиана Мбаппе (180 миллионов евро). Этим летом руководство продало ряд игроков, чтобы достигнуть баланса, однако ему придется избавиться еще от нескольких футболистов для приобретения Погба.

Француз находится в конфликте с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. На стороне Погба выступили некоторые футболисты команды, кто-то же предпочел разделить позицию португальского специалиста и отдалился от одноклубника. Из-за недопонимания с тренером полузащитник рассматривает вариант с уходом из клуба.

Поль Погба — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Светлана Хоркина сравнила жизнь в России и США
Чемпионка UFC объявила о помолвке с девушкой-бойцом
«Порву смердящую крысу»: Макгрегор угрожает Хабибу
13 шайб и овертайм. Суперхоккей от команд Малкина и Овечкина
Ударная неделя: РФ догоняет Францию в таблице коэффициентов УЕФА
Провал легенды: «Крылья» уволили Тихонова
Овечкин в два раза популярнее любого другого хоккеиста НХЛ
Описана реакция Акинфеева на удаление в матче с «Реалом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь