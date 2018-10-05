Игроки «Баварии» недовольны методами работы и общения главного тренера

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, игрокам мюнхенского клуба не нравятся тренерские методы хорвата. В частности полузащитник Хамес Родригес после тренировки сказал партнерам по команде во время отсутствия тренера: «Здесь ему не Франкфурт!» До «Баварии» Ковач работал во франкфуртском «Айнтрахте».

Недовольны игроки «Баварии» и тем, что Ковач общается на хорватском со своими ассистентами — братом Робертом Ковачем и тренером вратарей Тони Тапаловичем, а также со спортивным директором — боснийцем Хасаном Салихамиджичем, даже в присутствии других людей.

Игроков также не устраивает ротация Ковача. Команде не нравится, что футболисты оказываются в запасе после хорошо проведенных матчей.