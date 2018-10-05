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16:58 (мск), источник: Vesti.kz

Игроки «Баварии» недовольны методами работы и общения главного тренера

В «Баварии» назревает недовольство главным тренером команды Нико Ковачем, сообщает Sports.ru со ссылкой на SportBild.

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Источник: РИА "Новости"

По информации издания, игрокам мюнхенского клуба не нравятся тренерские методы хорвата. В частности полузащитник Хамес Родригес после тренировки сказал партнерам по команде во время отсутствия тренера: «Здесь ему не Франкфурт!» До «Баварии» Ковач работал во франкфуртском «Айнтрахте».

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Недовольны игроки «Баварии» и тем, что Ковач общается на хорватском со своими ассистентами — братом Робертом Ковачем и тренером вратарей Тони Тапаловичем, а также со спортивным директором — боснийцем Хасаном Салихамиджичем, даже в присутствии других людей.

Игроков также не устраивает ротация Ковача. Команде не нравится, что футболисты оказываются в запасе после хорошо проведенных матчей.

Отметим, что после шести туров «Бавария» с 13 очками занимает второе место в бундеслиге, отставая на один балл от лидирующей дортмундской «Боруссии».

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