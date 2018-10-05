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19:36 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер «Ньюкасла» оштрафован на 60 тысяч фунтов за комментарий по судейству

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Главный тренер «Ньюкасл» Рафаэль Бенитес оштрафован Футбольной ассоциацией Англии (FA) на 60 тысяч фунтов за комментарий по судейству перед матчем с «Кристал Пэлас», сообщает Би-би-си.

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Источник: РИА "Новости"

Перед игрой с «сороками» форвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха заявил, что судьи его не защищают и ему должны «сломать ногу» прежде, чем соперник получит красную карточку. Бенитес заявил, что арбитр матча Андре Марринер опытный судья и не будет держать в голове слова футболиста, несмотря на то что количество красных карточек, показанных им игрокам «Ньюкасла», «не совсем хорошее».

Согласно правилам FA, главным тренерам клубов английской премьер-лиги запрещено говорить о каких-либо конкретных судьях до начала игры, на которую они назначены.

Матч 6-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл», состоявшийся 22 сентября, завершился нулевой ничьей.

Кристал Пэлас 0:0
Первый тайм: 0:0
Ньюкасл Юнайтед
22.09.2018, 17:00 Зрители: 25679 основной раунд: 6-й тур Selhurst Park
Главные тренеры
Рой Ходжсон Рафаэль Бенитес
Составы
Уэйн Хеннесси 13
Патрик ван Анхолт 3
51′ Джеймс Томкинс 5
Мамаду Сако 12
Аарон Ван-Биссака 29
Лука Миливоевич 4
Джеймс Макартур 18
Эндрос Таунсенд 10
Вильфрид Заа 11
63′ Шейку Куяте 8
Макс Майер 7
71′ Джордан Айю 14
Александр Серлот 9
12 Мартин Дубравка
3 Пол Дамметт
6 Джамал Ласкеллес
18 Федерико Фернандес
22 ДеАндре Йедлин 36′
8 Джонджо Шелви
10 Мохамед Диаме
15 Кенеди
11 Мэтт Ритчи 73′
30 Кристиан Атсу
9 Хосе Саломон Рондон 45′
21 Хосе Луис Санмартин Хоселу
17 Айосе Перес 81′
13 Йосинори Муто
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 3
9 Угловые 5
8 Фолы 11
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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