Тренер «Ньюкасла» оштрафован на 60 тысяч фунтов за комментарий по судейству

Перед игрой с «сороками» форвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха заявил, что судьи его не защищают и ему должны «сломать ногу» прежде, чем соперник получит красную карточку. Бенитес заявил, что арбитр матча Андре Марринер опытный судья и не будет держать в голове слова футболиста, несмотря на то что количество красных карточек, показанных им игрокам «Ньюкасла», «не совсем хорошее».