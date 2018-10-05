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21:28 (мск), источник: Газета.Ру

В «Реале» задумались об увольнении Лопетеги

Главный тренер испанского «Реала» Хулен Лопетеги в скором времени может покинуть свой пост, сообщает «Советский спорт».

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По информации Daily Mail, некоторые члены правления клуба убеждены, что специалист не справляется с поставленными задачами. 52-летний специалист возглавил «сливочных» в июне 2018 года, подписав трехлетнее соглашение.

«Реал» в последних матчах чемпионата Испании с разгромным счетом уступил «Севилье» и поделил очки с «Атлетико», а во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сенсационно уступил в гостях московскому ЦСКА со счетом 0:1.

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