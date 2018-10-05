В «Реале» задумались об увольнении Лопетеги

По информации Daily Mail, некоторые члены правления клуба убеждены, что специалист не справляется с поставленными задачами. 52-летний специалист возглавил «сливочных» в июне 2018 года, подписав трехлетнее соглашение.

«Реал» в последних матчах чемпионата Испании с разгромным счетом уступил «Севилье» и поделил очки с «Атлетико», а во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сенсационно уступил в гостях московскому ЦСКА со счетом 0:1.