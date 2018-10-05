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22:04 (мск), источник: БЕЛТА

Столичное «Торпедо» победило «Минск», «Городея» и «Луч» сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня состоялись первые матчи 24-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В столичном дерби футболисты «Минска» уступили землякам из «Торпедо» со счетом 0:1. Победный гол записал в свой актив Сергей Глебко.

Еще в одном сегодняшнем поединке «Городея» на своем поле сыграла вничью со столичным «Лучом» — 1:1.

Еще 3 матча состоятся в субботу, 6 октября: «Днепр» (Могилев) — «Динамо» (Брест), «Слуцк» — «Витебск», «Гомель» — «Шахтер» (Солигорск). Завершится тур тремя воскресными встречами: «Ислочь» (Минский район) — БАТЭ (Борисов), «Динамо» (Минск) — «Смолевичи», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Неман» (Гродно).

Турнирное положение: БАТЭ — 57 очков (22 матча), «Динамо» (Минск) — 45 (22), «Шахтер» — 45 (22), «Витебск» — 44 (22), «Динамо» (Брест) — 38 (22), «Неман» — 38 (23), «Торпедо-БелАЗ» — 37 (22), «Слуцк» — 36 (23), «Гомель» — 26 (23), «Минск» — 23 (24), «Городея» — 22 (24), «Смолевичи» — 21 (23), «Ислочь» — 21 (23), «Торпедо» — 18 (24), «Луч» — 17 (24), «Днепр» — 13 (23).

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