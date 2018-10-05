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5 октября, источник: Чемпионат.com

Берлускони: У игроков «Монцы» не будет никаких татуировок и бород

Новый владелец итальянского клуба «Монца» Сильвио Берлускони ввёл ряд ограничений на внешний вид для игроков команды.

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Источник: AP 2018

«Это будет молодая команда, собранная только из итальянских футболистов. У них будут нормальные причёски. Мы уже нашли парикмахера в Монце, который готов постричь их бесплатно. Никаких бород, никаких татуировок. Они не смогут с гордостью носить свои серьги.

Они будут примером для подражания на поле, будут извиняться перед соперниками за нарушения и обращаться к судьям, как джентльмены. Если у них попросят автограф, они просто напишут свои имена и фамилии. Они всегда будут одеты солидно и модно. Хочу сделать что-то отличное от современного футбола, — приводит слова Берлускони Football Italia.

Напомним, Сильвио приобрёл «Монцу», которая выступает в Серии C, в конце сентября 2018 года. Ранее 82-летний итальянец владел «Миланом».

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