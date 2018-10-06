Mirror: Моуринью уйдет из «МЮ» после матча с «Ньюкаслом»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью уйдет со своего поста после матча 8-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла», сообщает Mirror. Игра состоится в субботу, 6 октября.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью уйдет со своего поста после матча 8-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла», сообщает Mirror. Игра состоится в субботу, 6 октября.
Португалец не уверен в том, что сможет вывести команду из кризиса. По сведениям источника, решение было принято в четверг.
«Манчестер Юнайтед» в семи играх чемпионата набрал 10 очков и сейчас занимает 10-е место в таблице. В Лиге чемпионов «красные дьяволы» одержали победу над «Янг Бойз» (3:0), но не смогли обыграть «Валенсию» (0:0). Кроме того, команда вылетела из Кубка лиги, уступив «Дерби Каунти».