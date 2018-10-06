Что смотреть в субботу: к «МЮ» и «Баварии» все больше вопросов, до рекордов ли сейчас Роналду?
Анонсируем самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в субботу, 6 октября.
Анонсируем самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в субботу, 6 октября.
6 октября, суббота
«МЮ» начал переговоры с Зинедином Зиданом. Вслед за Полем Погба Жозе Моуринью разругался с еще одной звездой — фамилию можно выбрать на свой вкус. Особенный будет уволен до конца недели… Это лишь несколько новостей о команде из Манчестера, чья жизнь в соответствии с ее прозвищем стала
Очередной виток напряженности вокруг «МЮ» начался с домашнего поражения от «Дерби» Фрэнка Лэмпарда в Кубке английской лиги. Затем случились фиаско в чемпионате в гостях у «Вест Хэма» и бледная ничья в Лиге чемпионов с «Валенсией», хотя в бой были одновременно брошены Лукаку, Рэшфорд и Алексис Санчес. Моуринью впервые в карьере не выиграл четыре подряд домашних матча, и если не справится с не блещущим в этом сезоне «Ньюкаслом» Рафаэля Бенитеса, терпение боссов «МЮ» может лопнуть.
«Бавария» проиграла. Когда речь идет о чемпионате Германии, это воспринимается как
После невнятного прошлого сезона в Менхенгладбахе не стали рубить головы, и Дитер Хекинг провел летом качественную работу над ошибками. В том числе, благодаря новым молодым игрокам, среди которых выделяются сделавший себе имя в «Ницце» Плеа (4 гола) и купленный у «Фортуны» Нойхаус (3 передачи). Эта команда вполне может стать головной болью для Нико Ковача, столкнувшегося с первым за время работы в «Баварии» кризисом.
В том, что он есть, окончательно убедил матч Лиги чемпионов с «Аяксом», который после быстро пропущенного гола не развалился, а играл лучше грозного соперника. Тот сейчас
У матча «Удинезе» — «Ювентус» не самая громкая афиша. С одной стороны команда из второй половины таблицы, проигравшая два раза подряд. С другой — безусловный фаворит. Все вроде бы очевидно, но фигура Криштиану Роналду меняет все. Правда, прежде в Италии применительно к нему речь шла исключительно о футболе, и приезд португальца в любой город становился событием. Но сейчас, когда вокруг звезды бушует скандал, уже не знаешь: игра ли будет в субботу на первом месте или
И все же попробуем выбрать футбол. Тем более, самого дорогого игрока серии А поддержали и клуб, и Массимилиано Аллегри. Поэтому предположим, что Криштиану соскучился по игре, впервые после переезда на Апеннины пропустив встречу «Юве» в Лиге чемпионов