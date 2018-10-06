Что смотреть в субботу: к «МЮ» и «Баварии» все больше вопросов, до рекордов ли сейчас Роналду?

Источник: AFP 2018

Что смотреть.

6 октября, суббота

«Удинезе» — «Ювентус». 19.00. Стадион «Дачия Арена».

«Бавария» — «Боруссия» М. 19.30. Стадион «Алльянц Арена».

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». 19.30. Стадион «Олд Траффорд».

«Алавес» — «Реал». 19.30. Стадион «Мендисорроса».

Дамоклов меч над Моуринью

«МЮ» начал переговоры с Зинедином Зиданом. Вслед за Полем Погба Жозе Моуринью разругался с еще одной звездой — фамилию можно выбрать на свой вкус. Особенный будет уволен до конца недели… Это лишь несколько новостей о команде из Манчестера, чья жизнь в соответствии с ее прозвищем стала какой-то дьявольской. Неудачи накапливаются и все больше вызывают ассоциации со снежным комом, который неудержимо несется с горы и вот-вот превратится лавину.

Очередной виток напряженности вокруг «МЮ» начался с домашнего поражения от «Дерби» Фрэнка Лэмпарда в Кубке английской лиги. Затем случились фиаско в чемпионате в гостях у «Вест Хэма» и бледная ничья в Лиге чемпионов с «Валенсией», хотя в бой были одновременно брошены Лукаку, Рэшфорд и Алексис Санчес. Моуринью впервые в карьере не выиграл четыре подряд домашних матча, и если не справится с не блещущим в этом сезоне «Ньюкаслом» Рафаэля Бенитеса, терпение боссов «МЮ» может лопнуть.

У Ковача первый кризис в Мюнхене

«Бавария» проиграла. Когда речь идет о чемпионате Германии, это воспринимается как что-то невероятное. В результате обидевшая мюнхенцев «Герта» не только сравнялась с ними по набранным очкам, но и посодействовала выходу на первое место дортмундской «Боруссии». Так что пока ни о каком отрыве фаворита говорить не приходится. Напротив, баварцам стоит оглядываться назад, ведь они всего на два очка опережают трио в лице «Лейпцига», удивляющего в этом сезоне «Вердера» и младшей «Боруссии», которая приедет в субботу на «Алльянц Арену».

После невнятного прошлого сезона в Менхенгладбахе не стали рубить головы, и Дитер Хекинг провел летом качественную работу над ошибками. В том числе, благодаря новым молодым игрокам, среди которых выделяются сделавший себе имя в «Ницце» Плеа (4 гола) и купленный у «Фортуны» Нойхаус (3 передачи). Эта команда вполне может стать головной болью для Нико Ковача, столкнувшегося с первым за время работы в «Баварии» кризисом.

В том, что он есть, окончательно убедил матч Лиги чемпионов с «Аяксом», который после быстро пропущенного гола не развалился, а играл лучше грозного соперника. Тот сейчас чем-то напоминает газон «Альянц Арены», который вызвал недовольство в первых турах, в середине сентября был полностью заменен, но выглядит не лучше, чем некоторые российские поля ранней весной. Плюс, в прессу просочилась информация, что ряд игроков недоволен проводимой Ковачем ротацией. Хорвату пора призадуматься, вспомнив, как в прошлом году команда фактически спровоцировала отставку Карло Анчелотти. Сам Ковач, правда, в пятницу уверял: хотя кто-то и разочарован тем, что не играл, а результаты расстраивают, в команде есть единство, и атмосфера в раздевалке позитивна.

Шаг в историю

У матча «Удинезе» — «Ювентус» не самая громкая афиша. С одной стороны команда из второй половины таблицы, проигравшая два раза подряд. С другой — безусловный фаворит. Все вроде бы очевидно, но фигура Криштиану Роналду меняет все. Правда, прежде в Италии применительно к нему речь шла исключительно о футболе, и приезд португальца в любой город становился событием. Но сейчас, когда вокруг звезды бушует скандал, уже не знаешь: игра ли будет в субботу на первом месте или что-то другое? Даже взлетевшие летом до невиданных высот акции «Старой синьоры» штормит на бирже.