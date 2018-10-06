СМИ: Главный тренер МЮ Моуринью покинет свой пост после матча с «Ньюкаслом»

По информации издания, руководство английского клуба разочаровалось в португальском специалисте и собирается уволить его уже в эти выходные. Отмечается, что Моуринью достиг точки невозврата и расставание с ним произойдет вне зависимости от результата матча. Окончательное решение руководство приняло после встречи второго тура группового этапа Лиги чемпионов с испанской «Валенсией» (0:0), после которой команда вместе с Моуринью была освистана болельщиками.