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10:22 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Главный тренер МЮ Моуринью покинет свой пост после матча с «Ньюкаслом»

ТАСС, 6 октября. Матч 8-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» может стать последним для Жозе Моуринью на посту главного тренера хозяев. Об этом сообщает британский таблоид Mirror.

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Источник: Reuters

По информации издания, руководство английского клуба разочаровалось в португальском специалисте и собирается уволить его уже в эти выходные. Отмечается, что Моуринью достиг точки невозврата и расставание с ним произойдет вне зависимости от результата матча. Окончательное решение руководство приняло после встречи второго тура группового этапа Лиги чемпионов с испанской «Валенсией» (0:0), после которой команда вместе с Моуринью была освистана болельщиками.

«Манчестер Юнайтед» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 10 очков (3 победы, 1 ничья, 3 поражения) после семи туров. Подобный старт стал худшим для клуба с сезона-1989/90, когда команда за семь игр набрала семь очков.

Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2016 году. За три сезона специалист завоевал вместе с командой трофей Лиги Европы (2017 год), Кубок английской футбольной лиги (2017) и Суперкубок Англии (2016).

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» состоится 6 октября. Начало встречи — 19:30 мск.

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