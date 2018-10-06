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10:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Райола: Ибрагимович готов к переговорам с «Миланом»

Мино Райола, агент Златана Ибрагимовича, выступающего за «Лос-Анджелес Гэлакси», прокомментировал слухи о возможном возвращении шведского нападающего в «Милан», за который он выступал с 2010 по 2012 год.

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Источник: AP 2018

«На данный момент это невозможно, потому что разговоры, которые были с клубом, не актуальны, но мы готовы поговорить. В любом случае в «Милане» теперь есть, наконец, нормальные люди, ответственные за клуб и надёжные владельцы.

Я не открываю дверь и не закрываю её. Между Иброй и Леонардо существует большое взаимное уважение. У Златана были прекрасные моменты в «Милане», он оставил там кусочек своего сердца, так же, как это было в «ПСЖ».

Мы должны понять, на каких условиях «Милан или любая другая команда захочет его подписать», — цитирует Райолу Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

Напомним, ранее директор «Милана» Леонардо сообщил, что возвращение Ибрагимовича в данный момент невозможно.

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