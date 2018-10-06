Убыточный секс Роналду. Обвинения в изнасиловании доставляют Криштиану проблемы

Источник: Спорт-Экспресс

Напомним, на прошлой неделе с обвинениями в адрес Роналду выступила американка Кэтрин Майорга, утверждающая, что в 2009 году в Лас-Вегасе Криштиану после одной из вечеринок пригласил ее в свой номер и изнасиловал. Сам футболист факт сексуальной связи между ним и Майоргой не отрицал, однако настаивал на том, что все произошло по взаимному согласию.

Статья с обвинениями Майорги была опубликована в немецком журнале Spiegel, по информации которого в январе 2010 года Роналду заплатил девушке 375 тысяч долларов за неразглашение информации. За нарушение этого соглашения она должна была бы вернуть деньги обратно. Соответствующая переписка португальца с своим адвокатом Карлушем Осориу де Каштру тоже попала в СМИ.

Юристы португальской звезды считают, что данная статья является недопустимым сообщением о подозрениях в области частной жизни, и готовят иск в суд, где будут добиваться компенсации от немецкого издания.

Что говорит Роналду

Португалец долгое время хранил молчание на эту тему, однако в среду в его Твиттере появилось следующее сообщение:

— Я категорически отрицаю обвинения, выдвинутые против меня, — написал португалец. — Изнасилование — отвратительное преступление, которое противоречит всему, во что я верю и кем я являюсь. Будучи нацеленным на то, чтобы очистить свое имя, я не собираюсь «подкармливать» СМИ скандалами, которые создали люди, желающие пропиарить себя за мой счет.

Ранее Криштиану комментировал происходящее во время трансляции в своем Инстаграме, заявив:

— Это ложь, она хочет прославиться за счет моего имени. Но такие ситуации — часть моей работы.

Что говорит Майорга

Вскоре после этого издание Skudetto Sports опубликовало совместные фото Роналду и Майорги из Лас-Вегаса девятилетней давности и привело слова американки:

— Я сказала, что не хочу заниматься с ним сексом, но он набросился на меня и изнасиловал, хотя я сказала «нет», — заявила Кэтрин.

Не осталась в стороне и английская пресса. В частности, издание Daily Mail сообщило о желании игрока дискредитировать Майоргу, для чего за девушкой была установлена слежка с использованием частных детективов. Это же издание утверждает: дело об изнасиловании возобновлено полицией Лас-Вегаса, и следователи изучают всю информацию о случившемся.

Что говорят адвокаты Майорги

На днях в Лас-Вегасе прошла пресс-конференция, на которой выступили адвокаты Майорги Ларисса Дрохобицер и Лесли Марк Стовалл. По их словам, девушка не появляется на публике и не общается с журналистами из-за эмоционального расстройства:

— Пострадавшая рассказывала нам, что после сексуального насилия, случившегося в 2009 году, она пребывала в депрессии, у нее появились навязчивые мысли, в том числе о суициде. У нее возникли проблемы с алкоголем, а также с трудоустройством и личной жизнью, — говорится в заявлении, полученном СМИ на пресс-конференции.

Адвокаты объявили, что Майорга требует от Роналду возмещения ущерба в размере 200 тысяч долларов. У пятикратного обладателя «Золотого мяча» есть 20 дней на ответ.

Что говорит тренер сборной Португалии

Накануне стало известно, что Роналду попросил не вызывать его на октябрьские и ноябрьские встречи сборной Португалии. В разговоре с главным тренером национальной команды Фернанду Сантушем он назвал причину — желание не прерывать процесс адаптации в «Ювентусе». Однако многие СМИ — в том числе АР — поспешили связать это с обвинениями в изнасиловании, и даже сообщили, что футболист отстранен от участия в играх за сборную. Правда это или нет, никто пока не знает, но вот, как прокомментировал эту ситуацию сам Сантуш:

— Мы провели беседу с Роналду и президентом федерации и приняли решение, что Роналду не будет вызван на ближайшие два сбора — этот и ноябрьские, — цитирует тренера Record.pt. — Я хорошо знаю Криштиану и абсолютно уверен, что он не совершал изнасилования.

Что говорят спонсоры

Обвинения в изнасиловании серьезно встревожили главных спонсоров Роналду — известную корпорацию-производителя спортивной одежды и обуви и одну из крупнейших компаний по выпуску спортивных компьютерных игр. Агентство AP приводит их комментарий:

— Мы обеспокоены происходящим и продолжаем внимательно следить за тем, как развивается ситуация, поскольку рассчитываем, что атлеты и спортсмены, представляющие нас, будут разделять наши ценности и вести себя в соответствии с ними.

Что говорит «Ювентус»

С официальным заявлением по поводу ситуации вокруг Роналду выступил и его новый работодатель — туринский «Ювентус»:

— Криштиану Роналду в последние месяцы демонстрировал профессионализм и преданность делу, что ценится всеми в «Ювентусе». События, которые якобы развернулись 10 лет назад, не влияют на эту точку зрения. Такого же мнения придерживаются все, кто общается с великим чемпионом, — говорится в сообщении.

Что говорит фондовый рынок

На точку зрения эти события, может быть, и не влияют, но на стоимость акций туринского клуба влияют еще как. Эта стоимость (по информации AP) в пятницу стала ниже предыдущего показателя почти на 10%, снизившись до 1,19 евро. Напомним, что их цена выросла на 55,15% после перехода нападающего в состав «бьянконери» — 10 июля 2018 года Роналду подписал с «Юве» четырехлетний контракт.