Источник: Роналду уверен, что за делом с обвинением в изнасиловании стоит «Реал»

По информации издания, отношения между «Реалом» и португальским футболистом испортились ещё в декабре. Криштиану верит, что после его перехода в «Ювентус» мадридский клуб и его президент Флорентино Перес пытаются всячески ему навредить. Роналду якобы убеждён в том, что его отсутствие в числе победителей престижных наград, обвинение в изнасиловании, красная карточка в матче с «Валенсией» и действия некоторых личных спонсоров — это всё часть заговора, за которым стоят «Реал» и Перес.