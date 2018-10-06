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17:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» упустил победу над «Жетысу», а «Атырау» сыграл вничью с «Кайсаром» в матче с автоголом и пенальти

Карагандинский «Шахтер» сыграл вничью с талдыкорганским «Жетысу» в 29-м туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Матч, прошедший в Талдыкоргане, завершился со счетом 1:1.

Первыми счет в матче открыли гости. На 14-й минуте игры полузащитник Геворг Наджарян вывел «Шахтер» вперед.

Хозяева сумели отыграться только после перерыва. На 70-й минуте Руслан Степаненко сравнял счет.

В параллельном матче кызылординский «Кайсар» поделил очки с «Атырау». Развязка наступила во втором тайме. «Нефтяники» повели на 67-й минуте после того, как Тохтар Жангылышбай забил мяч в свои ворота.

Хозяева сумели не только отыграться, но выйти вперед. Сначала на 77-й минуте с пенальти отличился Асхат Тагыберген, а спустя семь минут Абдель Азиз Ламанж.

Однако последнее слово в матче осталось за гостями. За три минуты до завершения основного времени Алексей Родионов сравнял счет и спас «Атырау» от поражения. Итог матча — 2:2.

После этих игр «Шахтер» с 28 очками остался в зоне вылета, располагаясь на 11-й строчке в турнирной таблице КПЛ. «Атырау» набрал 29 баллов. «Кайсар» (33) идет седьмым, а «Жетысу» (38) — четвертым.

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