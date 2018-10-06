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17:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» на выезде проиграл «Ордабасы» и упустил шанс сократить отставание от «Астаны»

Шымкентский «Ордабасы» одержал победу над алматинским «Кайратом» в 29-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Матч, прошедший в Шымкенте, завершился победой хозяев — 2:0. Счет в матче 37-й минуте открыл полузащитник «Ордабасы» Жасулан Молдакараев.

Точку в матче поставил Тимур Досмагамбетов, отличившийся уже в компенсированное ко второму тайму времени.

Для «Кайрата» это поражение стало шестым в сезоне. Команда с 60 очками идет второй, отставая на семь баллов от лидирующей «Астаны», которая 7 октября в рамках 29-го тура примет «Актобе».

«Ордабасы», который возглавляет экс-наставник алматинцев Кахабер Цхададзе, набрал 38 очков и догнал идущий четвертым «Жетысу».

В параллельных матчах уральский «Акжайык» разошелся миром с «Кызыл-Жар СК» (0:0), а костанайский «Тобол» дома проиграл павлодарскому «Иртышу» — 1:2.

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