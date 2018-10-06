«Кайрат» на выезде проиграл «Ордабасы» и упустил шанс сократить отставание от «Астаны»

Точку в матче поставил Тимур Досмагамбетов, отличившийся уже в компенсированное ко второму тайму времени.

Для «Кайрата» это поражение стало шестым в сезоне. Команда с 60 очками идет второй, отставая на семь баллов от лидирующей «Астаны», которая 7 октября в рамках 29-го тура примет «Актобе».