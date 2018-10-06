Последний матч Моуринью в МЮ? Все «за» и «против» его увольнения
Есть версия, что даже победа над «Ньюкаслом» ничего не изменит.
Есть версия, что даже победа над «Ньюкаслом» ничего не изменит.
Накануне в британской прессе появилась информация о том, что Жозе Моуринью уволят до конца недели. При этом руководство не собирается смотреть на результат игры с «Ньюкаслом» — решение уже принято.
Чуть позже вопрос уже не стоял столь категорично, а увольнение называлось лишь одним из возможных вариантов. Кто прав — узнаем уже завтра, а пока несколько мыслей о том, стоит ли «МЮ» менять тренера прямо сейчас.
Моуринью играет не в тот футбол. «Театр мечты» привык к бесконечной динамике, «атаке, атаке и ещё раз атаке» (цитируя Погба). Вместо этого Жозе прагматично выстраивает редуты против сильных соперников, да и с теми, кто попроще, феерия не всегда получается.
У него полно проблем с футболистами. Погба, Марсьяль, Санчес, Шоу, Байи — это не все его подопечные, о тёрках с которыми сообщалось в прессе. И это не вспоминая тех, кто покинул клуб (как Мхитарян). Португалец открыто критикует своих футболистов в СМИ и даже ветерану Валенсии однажды досталось за частые травмы.
Он сильно отстал от лидера уже к осени. После семи туров «Манчестер Юнайтед» занимает 10-е место, и почти столько же очков (9) разделяет его от лидера — «Ман Сити». В Англии это серьёзный барьер. Возможно, о выходе из чемпионской гонки говорить рано, но в чудесное преображение его команды верится с трудом. Кстати, клуб уже вылетел из Кубка лиги, уступив «Дерби Каунти».
Говорят, это стало одной из причин его разногласий с Вудвордом во время трансферного окна. Тренер любит ставить себе в заслугу появление в составе МакТоминая, но одного аргумента за несколько сезонов вряд ли достаточно.
Зидан пока свободен.
Эгоизм некоторых футболистов поощрять нельзя. Самый яркий пример — Погба, но больше показателен сам игровой процесс. Умирающих на поле немного, а Поль после одной из игр троллил тренера в
Тренерский опыт. Почеттино — это, конечно, здорово, но за пределами «Тоттенхэма» он не работал ни в одном
При нём «МЮ» каждый сезон добивался результатов. В первый же год Моур выиграл Лигу Европу и Кубок Лиги (с Суперкубком), во второй — закончил сезон в АПЛ вслед за нереально крутым «Ман Сити», который выносил всех и вся. Да, достижения может, и не самые великие, но учитывая переходный период в клубе, он всё время держал его наверху. И даже сейчас потерян лишь Кубок лиги.
С ключевыми кандидатами не вышло, и не был куплен вообще никто —
Увольнение снова отбросит клуб назад. «Манчестер Юнайтед» — клуб, который исторически мыслит широкими категориями, и частые смены тренера никогда не были ему присущи. Справедливо сказать, что Фергюсона сейчас нет, но смена ему и не появится, если не давать хоть
На тему перемен в «МЮ» есть ещё одно мнение. Бывший ветеран клуба Гарри Невилл считает, что они нужны. Но он имеет в виду не Моуринью.
«Куда делись ценности “Манчестер Юнайтед”? Это продолжается уже пять или шесть лет. Моуринью — один из лучших тренеров мира. В этом клубе
Максим Ерёмин