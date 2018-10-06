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19:47 (мск), источник: Р-Спорт

Дортмундская «Боруссия» вырвала победу у «Аугсбурга» в матче бундеслиги

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Футболисты дортмундской «Боруссии» нанесли поражение «Аугсбургу» в матче седьмого тура чемпионата Германии благодаря голу в концовке игры.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счетом 4:3 в пользу «желто-черных», в составе которых хет-трик оформил Пако Алькасер (62, 80 и 90+6-я минуты), на 84-й отличился Марио Гетце. У гостей голы забили Альфред Финнбогасон (22), Филипп Макс (71) и Михаэль Грегорич (87).

«Боруссия» (17 очков) возглавляет турнирную таблицу бундеслиги, «Аугсбург» (8) занимает девятое место.

Результаты других матчей дня:

«Майнц» — «Герта» — 0:0,

«Ганновер» — «Штутгарт» — 3:1.

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