Дортмундская «Боруссия» вырвала победу у «Аугсбурга» в матче бундеслиги

Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счетом 4:3 в пользу «желто-черных», в составе которых хет-трик оформил Пако Алькасер (62, 80 и 90+6-я минуты), на 84-й отличился Марио Гетце. У гостей голы забили Альфред Финнбогасон (22), Филипп Макс (71) и Михаэль Грегорич (87).