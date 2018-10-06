Дортмундская «Боруссия» вырвала победу у «Аугсбурга» в матче бундеслиги
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Футболисты дортмундской «Боруссии» нанесли поражение «Аугсбургу» в матче седьмого тура чемпионата Германии благодаря голу в концовке игры.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Футболисты дортмундской «Боруссии» нанесли поражение «Аугсбургу» в матче седьмого тура чемпионата Германии благодаря голу в концовке игры.
Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счетом 4:3 в пользу «желто-черных», в составе которых
«Боруссия» (17 очков) возглавляет турнирную таблицу бундеслиги, «Аугсбург» (8) занимает девятое место.
Результаты других матчей дня:
«Майнц» — «Герта» — 0:0,
«Ганновер» — «Штутгарт» — 3:1.